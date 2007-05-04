Депутаты из БЮТ решили не получать зарплату и не пользоваться автотранспортом парламента - Бондаренко

Народные депутаты V созыва из фракции Блока Юлии Тимошенко приняли решение не получать заработную плату и не пользоваться автотранспортом парламента.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила народный депутат V созыва от БЮТ Елена БОНДАРЕНКО, комментируя сегодняшнее заявление заместителя руководителя фракции Партии регионов Василия КИСЕЛЁВА о необходимости прекращения выплаты зарплат, запрещения пользования автотранспортом и гостиницами за счет парламента народным депутатам от оппозиции.

Е.БОНДАРЕНКО отметила, что “депутаты фракции БЮТ приняли решение не брать заработную плату, не пользоваться этими вещами”. “И потому для нас такой вопрос не стоит. Мы не пользуемся финансированием как депутаты уже бывшего, V созыва”, - добавила она.

По словам Е.БОНДАРЕНКО в сессионном зале “продолжают сидеть те, кто и дальше называет себя депутатами Верховной Рады, которая прекратила досрочно свои полномочия, они получают зарплату из нашего с вами кармана - плательщиков налогов, пользуются соответствующими льготами”. “Появляется другой вопрос: по какому такому праву, и насколько неморально ведут себя бывшие депутаты Верховной Рады Украины, продолжая пользоваться выплатой зарплат и другими льготами, “поливая грязью” руководство государства с трибуны и, де-факто, занимаясь своей предвыборной кампанией за наш с вами счет”, - подчеркнула Е.БОНДАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 мая, на заседании ВР заместитель руководителя фракции Партии регионов В.КИСЕЛЁВ предложил лишить оппозиционных народных депутатов, которые не принимают участия в работе парламента, зарплат, служебных автомобилей и проживания в гостинице за счет Верховной Рады.

По словам В.КИСЕЛЁВА, народные депутаты от оппозиции не принимают участия в заседаниях парламента, в работе комитетов, «но исправно при этом получают заработную плату, пользуются автотранспортом, пользуются услугами гостиницы».

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ поручил Комитету ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента изучить вопрос о дальнейшем финансовом обеспечении народных депутатов, не принимающих участие в пленарных заседаниях ВР и заседаниях комитетов.