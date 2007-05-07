Председатель ВО “Свобода” Тягнибок награжден орденом австрийского Общества Альберта Швайцера

Председатель всеукраинского объединения “Свобода” Олег ТЯГНИБОК награжден орденом австрийского Общества Альберта Швайцера за помощь детям, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

Награду О.ТЯГНИБОКУ вручил в агентстве УНИАН торговый советник Посольства Австрии в Украине Кристиан ГЕССЕЛЬ.

Несколько лет назад О.ТЯГНИБОК, как народный депутат и врач, обратился к директору Украинского противоракового института в Вене Василию НОВИЦКОМУ с просьбой бесплатно предоставить лекарства для украинских детей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Доктор В.НОВИЦКИЙ согласился и бесплатно передал партию препарата “Украин”, который является эффективным иммуномодулятором для лечения ослабленных детей.

По словам О.ТЯГНИБОКА, исследование, проведенное на базе Национального медицинского университета, выявило клинический эффект при применении препарата у детей, которые часто и длительно болели бронхитами и пневмониями, до применения “Украина” долгое время лечились, но без должного эффекта. Благодаря инициативе О.ТЯГНИБОКА были успешно пролечены более 100 детей.

В то же время он выразил возмущение, что Министерство здравоохранения препятствовало применению препарата в украинских больницах.

В частности, по его словам, год назад была достигнута договоренность, что В.НОВИЦКИЙ предоставит 16 тыс. ампул препарата на сумму 150 тыс. долларов США харьковской детской онкологической больнице. О.ТЯГНИБОК отметил, что препарат был ввезен в Украину, но в последний момент пошло “какое-то неформальное, а может и формальное, указание Министерства здравоохранения, которое запретило принимать этот препарат”, - сказал он.

При этом О.ТЯГНИБОК отметил, что препарат “Украин” официально зарегистрирован в Украине и является вполне легальным.

Он выразил готовность помогать не только детям, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, но и тем, которые имеют иммунологические заболевания.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции В.НОВИЦКИЙ отметил, что никогда не отказывался предоставлять препарат. Однако, по его словам, уже были случаи, когда он передавал препараты в Украину по просьбе некоторых политических сил, однако они использовали его непрозрачно.

Австрийское Общество Альберта Швайцера было создано в октябре 1984 года как христианско-гуманитарная неполитичная организация. Среди награжденных орденом: Мать Тереза, лауреат Нобелевской премии, профессор Конрад Лоренц, президент австрийского филиала ЮНИСЕФ Элизабет ГАРДЕГ.