МИРОВОЙ АВТОПРОМ ПРЕЗЕНТУЕТ ВААІД KYIV AUTOMOTIVE SHOW 2007 ВТОРАЯ ВЫСТАВКА ОФИЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ИМПОРТЕРОВ И ДИЛЕРОВ

C 18 по 22 мая 2007 года в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» состоится выставка «ВААІД KYIV AUTOMOTIVE SHOW 2007», инициатором и организатором которой является Всеукраинская Ассоциация Автомобильных Импортеров и Дилеров.

Данная выставка, по праву, заслуживает статус наиболее громкого и значимого события в автомобильной жизни Украины: именно здесь ведущие производители Германии, Америки, Великобритании, Нидерландов, Франции, Италии, Японии, Швеции, России, Ирана, Кореи и Китая представят новейшие достижения тридцати пяти именитых автомобильных брэндов: ALFA ROMEO, AUDI, BENTLEY, BMW (авто, мото), BRILLIANCE, CADILLAC, CITROEN, CHEVROLET (GMC), GAZ, GEELY, GREAT WALL, DADI, FIAT, FORD, JAGUAR, HONDA, HUMMER, INFINITI, LAND ROVER, LAMBORGHINI, LANCIA, MITSUBISHI, МINI, NISSAN, PEUGEOT, PORSCHE, SAMAND, SOUEAST, SPYKER, SSANG YONG, SUBARU, TOYOTA, UAZ PATRIOT, VOLKSWAGEN, VOLVO.

Экспозиции участников, полностью оформленные в соответствии с духом брэнда, займут два выставочных павильона и открытую площадку, расположившись на территории площадью более 14 000 кв.м.

Всего на выставке «ВААІД KYIV AUTOMOTIVE SHOW 2007» будет представлено 230 автомобилей, среди которых одна европейская (новый Mitsubishi Lancer) и 17 – украинских премьер, а также 24 нашумевших новинки (см. Факт-лист).

Стремительные инновации, столь ярко демонстрируемые автомобильными производителями, коснулись не только основных экспонентов выставки – легковых автомобилей: впервые в Украине будет представлен ASIMO ("Advanced Step in Innovative Mobility" – «передовой шаг в инновационную мобильность») – третье поколение человекоподобных роботов Honda. ASIMO уже вошел в историю: робот открыл торги на Нью-Йоркской бирже, сопровождал в поездке премьер-министра Японии, встречался с президентами и королями. В первый день работы выставки «ВААІД KYIV AUTOMOTIVE SHOW 2007» будет проведена эксклюзивная пресс-конференция с ASIMO - одним из самых совершенных роботов-гуманоидов в мире.

Достижения в области покорения скорости продемонстрируют сразу три автомобильных брэнда: Porsche, Honda и Toyota, представив на выставке настоящие спортивные болиды!

Эксклюзивно в рамках выставки пройдет Фестиваль «Ностальгия-Драйв», собрав вместе прекраснейшие модели автомобилей, оставшихся в прошлом, но ставших легендой: Cadillac седан (1959 г.), Cadillac DeVille седан (1959 г.), Сhevrolet седан (1936 г.), DKB кабрио (1938 г.), DKB фаэтон (1939 г.), Fiat-кабрио (1938 г.), Horсh (1937 г.), Мercedes кабрио (1939 г.), Меrcedes купе (1939 г.), Mercedes roadster (1972 г.), Packard седан (1937 г.), Nissan President (1973 г.), Wanderer кабрио (1939 г.), ЗИМ седан (1952 г.).

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «ВААІД KYIV AUTOMOTIVE SHOW 2007»

18 мая 2007 г. – Пресс-день – официальное открытие выставки. Пресс-конференция. Премьеры и презентации на стендах участников*.

Выставка открыта только для представителей СМИ.

19 – 21 мая 2007 г. - презентации автомобильных брэндов. Выставка открыта для широкого посещения с 10:00 до 19:00.

22 мая 2007 г. – презентации автомобильных брэндов. Выставка открыта для широкого посещения с 10:00 до 19:00. Официальное закрытие выставки.

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* Подробная программа проведения Пресс-дня будет анонсирована на Пресс-конференции 10 мая 2007 года в 11:30 в УНИАН (г. Киев, ул. Крещатик, 4).

ФАКТ-ЛИСТ:

ВААИД – организатор выставки. Всеукраинская Ассоциация Автомобильных Импортеров и Дилеров, основана 19 мая 1999 года. На данный момент Ассоциация насчитывает 84 члена.

Компания «ВAAИД-Экспо» - технический организатор выставки. Дочерняя компания Всеукраинской Ассоциации Автомобильных Импортеров и Дилеров основана 5 октября 2006 года с целью организации проведения ежегодной автомобильной выставки на уровне, соответствующем всем стандартам, предъявляемым к ведущим мировым автосалонам.

Выставочный комплекс «КиевЭкспоПлаза» - экспоцентр, сертифицированный Всемирной ассоциацией выставочной индустрии UFI в категории «выставочные центры», что является свидетельством его соответствия высоким стандартам мирового выставочного бизнеса.

Впервые в Украине на выставке «ВААІД KYIV AUTOMOTIVE SHOW 2007» будут официально презентованы знаменитые брэнды INFINITI, LAMBORGHINI и SPYKER.

Европейская премьера: новый Mitsubishi Lancer.

Украинские премьеры: ASIMO, Audi S3, Audi S5, Audi R8, Audi TT Roadster , новая 3-дверная версия BMW 1 серии, обновленный BMW 1 серии, обновленная модель BMW 5 серии, Cadillac Escalade, Great Wall Wingle, Great Wall Hover дизельный, Honda RA107, новый MINI, Peugeot 207cc, SsangYong Actyon Sports, Volkswagen Multivan Atlantis, Volkswagen Cross Polo, Volkswagen Cross Golf.

Новинки выставки: новый BMW 3 серии кабриолет, новый BMW X5, FORD FOCUS C-MAX, FORD Mondeo, FORD Ranger, Jaguar XJ 2008, Great Wall Safe F1, Great Wall Pegasus, LAND ROVER Freelander 2, LAND ROVER Range Rover Sport TD8, Mitsubishi L200, внедорожник Outlander XL, внедорожник Pajero, Peugeot 107, PORSCHE Cayenne, PORSCHE Cayenne S, PORSCHE Cayenne Turbo, Toyota Auris, Toyota Corolla, новый Volkswagen Touareg, новый Volkswagen Touran, Volkswagen Crafter, VOLVO C30, VOLVO XC90 Sport.

Автомобильные брэнды – участники выставки:

ALFA ROMEO, AUDI, BENTLEY, BMW (авто, мото), BRILLIANCE, CADILLAC, CITROEN, CHEVROLET (GMC), GAZ, GEELY, GREAT WALL, DADI, FIAT, FORD, JAGUAR, HONDA, HUMMER, INFINITI, LAND ROVER, LAMBORGHINI, LANCIA, MITSUBISHI, МINI, NISSAN, PEUGEOT, PORSCHE, SAMAND, SOUEAST, SPYKER, SSANG YONG, SUBARU, TOYOTA, UAZ PATRIOT, VOLKSWAGEN, VOLVO.

Партнеры выставки:

Генеральный партнер: моторные масла «MOBIL 1»

Страховой партнер: СК «Росно Украина»

Финансовый партнер: «OTP Bank»

Генеральный информационный партнер: ТРК «Эра»

Автомобильный партнер: журнал «Автомир»

Деловой партнер: «еженедельник ФОКУС»

Официальный голос выставки: «Авторадио»

Интернет партнер: информационно-аналитическая группа «Аutoconsulting»

Технический партнер: «DiaWest»

Для получения возможности воспользоваться всеми преимуществами «Пресс-дня» и услугами Пресс-центра, представителям СМИ необходимо заполнить аккредитационную форму на официальном сайте выставки. Бейджи для работы на выставке можно будет получить 18 мая 2007 года с 9:00 в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» при предъявлении пресс-карты.

Удачной работы на выставке!:)

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С уважением,

Елена Карп

Директор по маркетингу

ООО “ВААИД-Экспо”

04070 Киев, Украина

ул. Сагайдачного, 12

Tel.: +380 44 428 71 91

Mob.tel.: +380 67 538 95 02

E-mail: e.karp@vaaid-expo.in.ua