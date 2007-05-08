В 4 раза – до 92 млн. грн. выросли депозиты юридических и на 83 % - депозиты физических лиц в банке «Национальный стандарт» за январь-апрель 2007 года

Киев. 8 мая. УНИАН. Сумма депозитов физических лиц в банке «Национальный стандарт» (г. Киев) за январь-апрель выросла на 83% – до 75 млн. грн., депозитов юридических лиц в 4 раза – до 92 млн. грн. Об этом говорится в сообщении банка, со ссылкой на председателя правления банка Константина КРИВЕНКО.

По его информации только в апреле общая сумма депозитов увеличились на 80 млн. грн.

Также К.КРИВЕНКО сообщил, что ко Дню Победы менеджмент банка принял решение об открытии депозитных вкладов «Ветеранский», с повышенными процентами для участников и ветеранов Великой Отечественной.

В первом квартале 2007 года банк «Национальный стандарт» получил прибыль в размере 472,8 тыс. грн. Регулятивный капитал банка за январь-март на 1,3 млн. грн. и составил 59, 1 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО Коммерческий банк «Национальный стандарт» (г. Киев), стал правопреемником ОАО КБ «Славутич», который работал на финансовом рынке с 1992 года. Решение о смене названия было принято акционерами в конце 2006 года. Ребрендинг банка вызван изменением стратегии его развития с регионального в общенациональный.

Региональная сеть банка включает филиал в Донецке и пять отделений в Киеве и области. В этом году банк намерен открыть филиал в Днепропетровске и отделения в Донецке, Мариуполе, Одессе.

По данным АУБ на 1 апреля активы банка составили 218,84 млн. грн. обязательства – 165,5 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель – 158,74 млн. грн., капитал – 53,23 млн. грн.

На начало второго квартала 2007 года крупнейшими акционерами банка являлись: ООО «Евросоюз» - 9,9 %, ООО «КРИ» - 7,83 %, ООО

«Юридическая компания «Лигал Альянс»- 6,4 % , а также физические лица.

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