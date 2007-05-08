Руководитель Школы Махариши предлагает для получения учащимися идеального образования вводить в школах трансцедентальную медитацию

Директор Школы Махариши Эпохи Просветления Доктор Эшли ДИНС предлагает для получения учащимися идеального образования вводить в школах Украины трансцедентальную медитацию.

Об этом он рассказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН, делясь опытом работы в образовательной сфере.

Э.ДИНС, который уже 15 лет возглавляет Школу Махариши, сообщил, что благодаря введению в учебном заведении 10-15 минутной утренней трансцедентальной медитации его ученики достигли за несколько лет значительных успехов в получении образования и показали лучшие результаты, которые нельзя сравнить с результатами ни одной другой школы мира.

Доктор отметил, что современное образование в учебных заведениях, которое базируется на изложении ученикам фрагментарных знаний, развивает не весь мозг ребенка, а лишь отдельные его участки, то есть мозг развивается также фрагментарно. Участки мозга, которые не задействованы во время учебы, не только не развиваются, по его словам, но даже разрушаются. Это, в свою очередь, считает доктор, убивает в ребенке с годами желание учиться и получать новые знания.

Метод, который базируется на введении ежедневной утренней и вечерней трансцедентальной медитации, принадлежит к образованию на основе сознания. Как отметил, Э.ДИНС, образование на основе сознания отличается от того, которое проходят большинство людей в современных школах мира, тем, что раскрывает “внутренний гений” каждого студента или ученика.

По его словам, метод трансцедентальной медитации был открыт ученым Махариши еще 40 лет назад и базируется исключительно на научных знаниях и не имеет никаких религиозных корней.

В Школе Махариши, которая находится в Айове, до начала занятий деть садятся в кресла, принимают удобные позы и 10-15 минут спокойно сидят с закрытыми глазами. В отличие от других медитаций, по словам Э.ДИНСА, эта не нуждается ни в каких усилиях и концентрации. Такие утренние занятия, согласно исследованиям, снижают стресс у ребенка от программной нагрузки, успокаивают его, уменьшают усталость и, главное, как отметил доктор, что в таком состоянии ребенок достигает состояния бодрого спокойствия, в результате чего значительно оптимизируется функционирование головного мозга, обостряются интеллектуальные способности, повышается скорость реакций, трудоспособность, а, кроме того, блокируются болезненные процессы.

Как сообщил Э.ДИНС, регулярные трансцедентальные медитации позволяют мозгу развить полный потенциал, в то время как обычно человек использует всего 5-10% своего умственного потенциала. Он также отметил, что, кроме улучшения знаний, занятия отмеченными медитациями улучшают и поведение ребенка, поскольку развивается фронтальная часть мозга, которая отвечает за мораль.

По словам Э.ДИНСА, его методика учебы подтверждена более чем 600 научными исследованиями, которые проводились в течение последних 35 лет в более чем 200 университетах и научно-исследовательских центрах во всем мире.

Что касается лично своей школы, он рассказал, что в ней учатся сейчас около 500 учеников по обычному учебному плану, без какой-то специализации и вступительных экзаменов. Однако все ученики входят в 1% лучших по академическим тестам США и забирают первые призы, в какой бы области они себя ни пробовали, против учеников из других школ.