Первый Украинский Логистический Конгресс состоится в Киеве 16-17 мая 2007 г.

Украинский Логистический Конгресс (УЛК) будет проходить 16-17 мая 2007 г. в конгресс-холле «Президент-отеля Киевский» (г.Киев).

Две общественные организации, Украинская Лига Логистики и Складирования (УЛЛС) и Украинская Логистическая Ассоциация (УЛА), выступают совместно как организаторы этого мероприятия.

С подробной программой УЛК можно ознакомиться на сайтах этих структур, а также в журнале «Транспорт и логистика», который является главным информационным спонсором.

На Украинском Логистическом Конгрессе планируется выступление Министра Транспорта и Связи Украины, Министра экономики Украины, начальника Киевской региональной таможни, других специалистов в области транспорта и логистики. Заявил о своем участии губернатор Винницкой области.

Также зарегистрировались в качестве спонсоров и участников представители крупных европейских и украинских компаний в финансовой, строительной, транспортной, логистической, других производственных отраслей.

Интерес к этому мероприятию не случаен. В ведущих европейских странах логистика давно вышла на уровень государственных программ. Логистическая составляющая в стоимости производимого товара там составляет порядка 8-10%, тогда как в Украине она достигает 30-35%. Поэтому сегодня логистика не просто очередное модное веяние, а жесткая необходимость экономии средств и усилий по производству и движению товаров от производителя к конечному потребителю в условиях глобализации мировых рынков. Проблемы логистики волнуют многих, кто занят реальным бизнесом, кто хочет достичь успеха, найти деловых партнеров, услышать ответы на наболевшие вопросы.

Украинский Логистический Конгресс готовится ведущими специалистами в области теории и практики логистики и призван решить многие проблемы, препятствующие развитию логистического бизнеса в Украине.

Он будет проходить в интерактивном режиме с учетом опыта проведения ведущих европейских логистических конгрессов по интерактивным методикам, где каждый участник будет иметь возможность выступить со своим видением назревших вопросов.

Состав участников говорит о том, что топ-менеджемент ведущих компаний не остался в стороне Первого Украинского Логистического Конгресса. Каждый участник - это уже состоявшееся имя в бизнесе, и его мнение будет учтено в дальнейшей практической работе, следующей после Конгресса и направленной на развитие новой украинской логистики.

Генеральный директор УЛЛС Н. П. Пикулина

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