Сумма депозитов физических лиц в банке «Национальный стандарт» (г. Киев) за январь-апрель выросла на 83% - до 75 млн. грн., депозитов юридических лиц в 4 раза - до 92 млн. грн.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН сообщении банка со ссылкой на председателя Правления банка Константина КРИВЕНКО.

По его информации, только в апреле общая сумма депозитов увеличились на 80 млн. грн.

Также К.КРИВЕНКО сообщил, что ко Дню Победы менеджмент банка принял решение об открытии депозитных вкладов «Ветеранский» с повышенными процентами для участников и ветеранов Великой Отечественной войны.

В первом квартале 2007 года банк «Национальный стандарт» получил прибыль в размере 472,8 тыс. грн. Регулятивный капитал банка за январь-март составил 59,1 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО Коммерческий банк «Национальный стандарт» (г. Киев), стал правопреемником ОАО КБ «Славутич», который работал на финансовом рынке с 1992 года. Решение о смене названия было принято акционерами в конце 2006 года. Ребрендинг банка вызван изменением стратегии его развития с регионального на общенациональный.

Региональная сеть банка включает филиал в Донецке и пять отделений в Киеве и области. В этом году банк намерен открыть филиал в Днепропетровске и отделения в Донецке, Мариуполе, Одессе.

По данным АУБ на 1 апреля активы банка составили 218,84 млн. грн. обязательства - 165,5 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель - 158,74 млн. грн., капитал - 53,23 млн. грн.

По данным банка на начало второго квартала 2007 года, крупнейшими акционерами банка являлись: ООО «Евросоюз» - 9,9 %, ООО «КРИ» - 7,83 %, ООО«Юридическая компания «Лигал Альянс» - 6,4 % , а также физические лица.

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Депозиты юрлиц в банке «Национальный стандарт» за январь-апрель выросли в 4 раза - до 92 млн. грн., физлиц - на 83% - до 75 млн. грн.,

Киев. 8 мая. УНИАН. Сумма депозитов физических лиц в банке «Национальный стандарт» (г. Киев) за январь-апрель выросла на 83% - до 75 млн. грн., депозитов юридических лиц в 4 раза - до 92 млн. грн.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН сообщении банка со ссылкой на председателя Правления банка Константина КРИВЕНКО.

По его информации, только в апреле общая сумма депозитов увеличились на 80 млн. грн.

Также К.КРИВЕНКО сообщил, что ко Дню Победы менеджмент банка принял решение об открытии депозитных вкладов «Ветеранский» с повышенными процентами для участников и ветеранов Великой Отечественной войны.

В первом квартале 2007 года банк «Национальный стандарт» получил прибыль в размере 472,8 тыс. грн. Регулятивный капитал банка за январь-март составил 59,1 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО Коммерческий банк «Национальный стандарт» (г. Киев), стал правопреемником ОАО КБ «Славутич», который работал на финансовом рынке с 1992 года. Решение о смене названия было принято акционерами в конце 2006 года. Ребрендинг банка вызван изменением стратегии его развития с регионального на общенациональный.

Региональная сеть банка включает филиал в Донецке и пять отделений в Киеве и области. В этом году банк намерен открыть филиал в Днепропетровске и отделения в Донецке, Мариуполе, Одессе.

По данным АУБ на 1 апреля активы банка составили 218,84 млн. грн. обязательства - 165,5 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель - 158,74 млн. грн., капитал - 53,23 млн. грн.

По данным банка на начало второго квартала 2007 года, крупнейшими акционерами банка являлись: ООО «Евросоюз» - 9,9 %, ООО «КРИ» - 7,83 %, ООО«Юридическая компания «Лигал Альянс» - 6,4 % , а также физические лица.

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