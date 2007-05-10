Территория танца «non stop»!

С 25 мая сего года танцевальная жизнь нашей страны выходит на совершенно новый уровень! Когда вся Украина, прильнув к телеэкранам, смотрела «Танцы со звездами» и с замиранием сердца «эсемесила» в пользу своих любимцев, активная часть населения уже отправилась учиться танцам. И научилась! Что же дальше?

А дальше пионером инициативы выступила Школа танца Чапкиса. 25 мая в 20:00 совместно с шоу-пространством Скай Холл (ул. Маршала Малиновского 24/10, 4 этаж РЦ «Дивосвіт») Школа танца Чапкиса презентует новый долгосрочный проект – танцевальные вечера. Теперь все, кто умеет и любит танцевать, может проявить на танцполе все грани своего таланта.

Во время презентации нового проекта Григорий Николаевич Чапкис проведет блиц – мастер класс и представит ведущие направлений своей Школы: клубные латиноамериканские танцы, восточные танцы, бродвейский джаз, аргентинское танго, фламенко, хип-хоп, брейк-данс и бальные танцы. А вы сможете попробовать свои силы в любом из этих направлений.

Ведущими вечера будут – Тина Кароль и Григорий Чапкис. Кроме этого вас ждет еще множество сюрпризов, среди которых и специальный подарок для гостей – выступление Тины Кароль. Продолжительность программы 3 часа, после которой – «Dance party» – танцевальная вечеринка с лучшими DJ –ями в ритмах нашего танцевального вечера.

Умеющие танцевать – готовьтесь! Ждем вас на первом танцевальном вечере!

Билеты можно приобрести по адресу:

ул. Прорезная, 8 – касса театра Ателье, 16 (клуб «Сплит»)

ул. Приречная, 11 – Школа танца Чапкиса, телефон: 2271313

ул. Маршала Малиновского, 24/10 – кассы ЦСД «Дивосвіт», телефон: 5020088.

Форма одежды – праздничная и очень праздничная!

Стоимость билета – 200 грн. По вопросам акредитации и медийной поддержи обращаться по тел. 8(068)345 49 76 - PR-руководитель проекта Ирина Вратарева