BPT GROUP реализовывает Национальную программу «АНТИРЕЙДЕР 2007» по противодействию рейдерам!

Пока общественность, политики и юристы говорят о проблеме рейдерства в Украине, инвестиционно-консалтинговая группа BPT GROUP приступила к реализации национальной программы помощи предприятиям в защите от рейдеров «АНТИРЕЙДЕР 2007». Компания готова поделиться своим практическим опытом работы в этой сфере бизнеса.

Программа рассчитана на три месяца. За это время будут проведены семинары для руководителей и собственников промышленных и коммерческих предприятий всех регионов Украины. В течении мая, июня семинары пройдут в городах Киев, Днепропетровск, Донецк, Харьков, Запорожье, Черкассы, Житомир, Луганск и других.

Программа предусматривает создание в областных центрах Украины общественных комиссий при Областных государственных администрациях под патронатом Губернаторов областей. Руководителям областей уже направлены соответствующие приглашения. В рамках комиссий будут организованы консультационные центры по противодействию рейдерским захватам. BPT GROUP готова предоставить свои ресурсы, и оказать практическую, методическую и информационную помощь в защите интересов пострадавших предприятий.

BPT GROUP единственная в Украине компания после работы которой риск захвата предприятия может быть застрахован у страховых партнеров.

Председатель Наблюдательного Совета BPT GROUP Туник Игорь заявляет о Выделении необходимых ресурсов для реализации программы.

Информационным спонсором проекта выступит Интернет ресурс WWW.ANTIZAHVAT.COM

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BPT GROUP

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