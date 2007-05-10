Кармазин и Ляшко заявляют об участии “Беркута” в рейдерской атаке против законных владельцев гостиницы “Русь”

Заслуженный юрист Украины, сенатор Международного парламента безопасности и мира Юрий КАРМАЗИН и народный депутат Украины V созыва Олег ЛЯШКО заявляют об участии спецподразделения Министерства внутренних дел Украины “Беркут” в рейдерской атаке против законных владельцев гостиницы “Русь”, состоявшейся 3 мая.

Об этом Ю.КАРМАЗИН и О.ЛЯШКО заявили сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН на тему: “Борьба за владение Гостиничным комплексом «Русь» продолжается”.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Ю.КАРМАЗИНА, 3 мая, руководствуясь решением Хозяйственного суда Киева от 10 апреля 2007 года по делу № 24/161, представители ЗАО «Туристическая компания «Лыбидь» попытались войти в здание гостиницы «Русь» (Киев, ул. Госпитальная, 4) с целью осуществления права собственника в отношении владения и пользования своим имуществом. При этом, по его данным, сотрудники ЗАО «ТК «Лыбидь» не были допущены в помещение гостиницы, а на помощь рейдерам, захватившим здание, прибыло подразделение «Беркут» в количестве 100 человек.

«Министр внутренних дел Василий ЦУШКО говорил, что ни одно подразделение милиции не будет участвовать в рейдерских атаках, однако на этих людей натравили «Беркут». Представители ЗАО «ТК «Лыбидь», а также сотрудники СБУ, находившиеся в ресторане гостиницы в свой обеденный перерыв, были задержаны бойцами «Беркута» с грубым нарушением закона», - сказал Ю.КАРМАЗИН.

Он также отметил, что сотрудники СБУ оказались в помещении гостиницы «Русь» случайно. Отвечая на вопрос журналистов, Ю.КАРМАЗИН заявил, что «речь ни в коем случае не идет о «войне» между СБУ и МВД».

Ю.КАРМАЗИН сообщил, что им и народным депутатом О.ЛЯШКО направлено обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой проверить законность привлечения «Беркута» к решению имущественного спора вокруг гостиницы «Русь».

В свою очередь О.ЛЯШКО заявил, что «на сегодняшний день нет ни одного документа, который бы подтверждал законность пребывания в отеле «Русь» тех, кто там сегодня находится, и это наши правоохранительные органы мало интересует. Когда же к ним пришли с другим решением суда, то исполнительная служба отказалась его выполнять». «В то же время мы имеем чистый факт - правоохранительные органы, в частности сотрудники «Беркута» и Печерского райуправления милиции, использовались в этих разборках одной из сторон конфликта», - подчеркнул О.ЛЯШКО и добавил: ”Меня, как народного депутата, не интересует имущественный спор вокруг гостиницы “Русь”, меня беспокоит незаконное задержание людей милицией”.

Уполномоченный представитель сотрудников СБУ Станислав ШУЛЯК, присутствовавший на пресс-конференции, заявил, что считает провокацией распространение Печерским райуправлением МВД информации о задержании в гостинице «Русь» сотрудников СБУ. «Это попытка впутать одно из элитных подразделений в свои нечистоплотные дела», - сказал С.ШУЛЯК.

Как сказано в пресс-релизе ЗАО «ТК «Лыбидь», конфликт вокруг гостиничного комплекса «Русь» продолжается с ноября 2006 года. «Именно тогда группа неустановленных вооруженных лиц во главе с работником исполнительной службы Печерского района ворвалась в помещение гостиничного комплекса и фактически захватила его», - отмечают в «ТК «Лыбидь»

В то же время, согласно пресс-релизу, в декабре 2006 года указанный гостиничный комплекс был приобретен «ТК «Лыбидь», которое до сегодняшнего дня так и не смогло воспользоваться своим правом собственности.

“Учитывая безвыходность ситуации, «ТК «Лыбидь» вынуждена обратиться в хозяйственный суд г. Киева для восстановления справедливости.

10.04.2007 р. Хозяйственный суд г. Киева вынес решение, которым удовлетворил иск «ТК «Лыбидь»: признал его право собственности на гостиничный комплекс «Русь» и запретил каким-либо лицам препятствовать ему в доступе к гостиничному комплексу.

Во исполнение указанного решения были изданы соответствующие приказы, в том числе и приказ о вселении «ТК «Лыбидь» в гостиничный комплекс «Русь», - сказано в пресс-релизе «ТК «Лыбидь».

Однако, согласно информации компании, когда 3 мая т.г. сотрудники «ТК «Лыбидь» попытались попасть в гостиничный комплекс, сделать это им помешали сотрудник подразделения «Беркут» и Печерского районного управления МВД Украины.

С просьбой содействовать в урегулировании данного дела ЗАО «ТК «Лыбидь» обратилось к министру экономики Украины, главе Партии промышленников и предпринимателей Украины Анатолию КИНАХУ, О.ЛЯШКО и Ю.КАРМАЗИНУ.