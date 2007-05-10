Во ІІ специализированной выставке ”ВААИД Kyiv Automotive Show 2007” примут участие 35 автомобильных брендов

Во Второй специализированной выставке «ВААИД Kyiv Automotive Show 2007», которая пройдет с 18 по 22 мая 2007 года в выставочном центре "КиевЭкспоПлаза", примут участие 35 автомобильных брендов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила Елена КАРП, директор по маркетингу ООО “ВААИД-Экспо”, которое является организатором выставки.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, "ВААИД Kyiv Automotive Show 2007" инициирована как имиджевая выставка официальных автомобильных импортеров и дилеров, участие в которой позволяет автомобильным компаниям достойно представить свои бренды, ярко продемонстрировать торговую марку на рынке, познакомить посетителей со всем модельным рядом и презентовать новинки.

Как отметил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег НАЗАРЕНКО, впервые в Украине на выставке "ВААИД Kyiv Automotive Show 2007" будут официально презентованы знаменитые бренды Infiniti, Lamborgini и Spyker.

"ВААИД Kyiv Automotive Show 2007" базируется на мировых принципах проведения автомобильных выставок: официальность (право участия имеют только автомобильные компании - официальные представители мировых автомобильных производителей); соответствие (основным экспонентом специализированной выставки является автомобиль); репрезентативность (на выставке представлены бренды подавляющего большинства мировых автомобильных производителей); принцип эксклюзивности (наличие ряда автомобильных премьер); открытость перед СМИ (в рамках выставки организован "Пресс-день", 18 мая), отмечалось на пресс-конференции.

К участникам предъявляются высокие требования по оформлению стендов и организации работы на выставке.

На выставке «ВААІД Kyiv Automotive Show 2007», которая расположится на территории площадью более 14 000 кв. м, будет представлено 230 автомобилей, среди которых одна европейская (новый Mitsubishi Lancer) и 17 - украинских премьер, а также 24 нашумевших новинок.

Украинские премьеры: ASIMO, Audi S3, Audi S5, Audi R8, Audi TT Roadster, новая 3-дверная версия BMW 1 серии, обновленный BMW 1 серии, обновленная модель BMW 5 серии, Cadillac Escalade, Great Wall Wingle, Great Wall Hover дизельный, Honda RA107, новый MINI, Peugeot 207cc, SsangYong Actyon Sports, Volkswagen Multivan Atlantis, Volkswagen Cross Polo, Volkswagen Cross Golf.

Новинки выставки: новый BMW 3 серии кабриолет, новый BMW X5, FORD FOCUS C-MAX, FORD Mondeo, FORD Ranger, Jaguar XJ 2008, Great Wall Safe F1, Great Wall Pegasus, LAND ROVER Freelander 2, LAND ROVER Range Rover Sport TD8, Mitsubishi L200, внедорожник Outlander XL, внедорожник Pajero, Peugeot 107, PORSCHE Cayenne, PORSCHE Cayenne S, PORSCHE Cayenne Turbo, Toyota Auris, Toyota Corolla, новый Volkswagen Touareg, новый Volkswagen Touran, Volkswagen Crafter, VOLVO C30, VOLVO XC90 Sport.

Автомобильные брэнды - участники выставки: Alfa Romeo, Audi, BMW (авто, мото), Brilliance, Cadillac, Сitroen, Chevrolet (GMC), GAZ, Geely, Great Wall, DADI, FIAT, Ford, Jaguar, Honda, Hummer, Infiniti, Land Rover, Lamborghini, Lancia, Mitsubishi, МINI, Nissan, Peugeot, Porsche, Samand, Soueast, Ssang Yong, Subaru, Toyota, UAZ Patriot, Volkswagen, Volvo.

Справка УНИАН. Первая выставка автомобильных импортеров и дилеров Украины прошла 1-4 июня 2006 года под названием Automotіve Ukraіne`2006.

Компания «ВAAИД-Экспо» основана с целью организации и проведения ежегодной выставки официальных автомобильных импортеров и дилеров Украины.

ВААИД - Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров, основана 19 мая 1999 года. На данный момент Ассоциация насчитывает 84 члена.

Выставочный комплекс «КиевЭкспоПлаза» - один из современных выставочных центров Украины, является полноправным членом UFІ (в категории "выставочный центр"). Открытая выставочная площадь составляет 27200 кв. м, закрытая выставочная площадь в двух павильонах - 22000 кв.м. В павильонах расположены 8 конференц-залов (50-500 человек) и ресторан "Плаза".