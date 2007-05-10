17 мая МКФ «Молодость» и компания Nemiroff дадут на Каннском фестивале прием, где будут представлять украинские фильмы

17 мая Международный кинофестиваль “Молодость” и водочная компания Nemiroff дадут прием на Каннском фестивале, где будут представлять украинские фильмы.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор МКФ “Молодость” Андрей ХАЛПАХЧИ, несмотря на распространенное на сегодняшний день мнение о стагнации украинского кинопроизводства, на украинских независимых студиях сейчас снимается достаточно много фильмов, но проблема заключается в отсутствии качественной промоции украинского кино.

По словам А.ХАЛПАХЧИ, для презентации фильмов на любом фестивале нужно подготовить стенд страны, а до этого нужно создать официальный ежегодный каталог украинского кино. На сегодняшний день, сказал он, такого каталога Украина, к сожалению, представить не может, поэтому надеется при помощи совместного с Nemiroff приема привлечь хоть какое-то внимание мирового киносообщества к украинскому кино, а заодно к украинскому водочному бренду.

А.ХАЛПАХЧИ рассказал, что в рамках приема, на который приглашены около 200 гостей и участников Каннского фестиваля, будут представлены, в частности, новая лента Киры МУРАТОВОЙ “Два в одном” и дебютная лента Евы НЕЙМАН «У реки» (обе картины производства Одесской киностудии), а также фильм Оксаны БАЙРАК “Аврора” и фрагменты ленты Романа БАЛАЯНА “Избранник”, которая сейчас снимается в Украине.

А.ХАЛПАХЧИ выразил сожаление, что в этом году ни один украинский фильм не принимает участия в официальной программе Каннского фестиваля. Вместе с тем он надеется, что некоторые из фильмов, представленных на приеме, будут показаны на Каннской киноярмарке. Скорее всего, это будут фильмы Одесской киностудии “Два в одном” и «У реки». А.ХАЛПАХЧИ добавил, что премьера ленты «У реки» состоялась в январе на фестивале в Роттердаме, а также лента приглашена в официальную программу Московского международного кинофестиваля, который пройдет в июне.

А.ХАЛПАХЧИ добавил, что прием в Каннах будет проходить также при поддержке давнего партнера МКФ “Молодость” - благотворительного фонда «Украина-З000» и при личном участии председателя Наблюдательного совета фонда Екатерины ЮЩЕНКО.