16-17 мая в Киеве пройдет первый Украинский логистический конгресс «Логистика: взгляд в будущее».

Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН организаторы конгресса - Украинская лига логистики и складирования и Украинская логистическая ассоциация.

По словам президента Украинской логистической ассоциации Марии ГРИГОРАК, среди основных вопросов, которые будут затронуты на этом Конгрессе, являются вопросы финансирования логистики, развитие логистической инфраструктуры в стране и ее соответствие европейским требованиям.

«Мы будем говорить о развитии логистики на микроуровне, то есть, отдельных субъектов хозяйствования в разных отраслях… Также мы будем говорить об этих проблемах и на макроуровне: какую поддержку должно оказывать государство для развития логистических технологий в Украине», - сказала М.ГРИГОРАК.

Кроме этого, по словам председателя правления Украинской лиги логистики и складирования Андрея РАДЧЕНКО, по итогам Конгресса будут разработаны предложения по изменению законодательств Украины, которые необходимы для содействия развитию логистики.

Конгресс пройдет в конгресс-холле «Президент-отеля Киевский».