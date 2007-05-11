Томенко считает, что заседание рабочей группы о проведении досрочных выборов в ВР должно транслироваться в прямом эфире

Заместитель председателя Верховной Рады V созыва Николай ТОМЕНКО считает, что заседание рабочей группы о проведении досрочных выборов в Верховную Раду должно транслироваться в прямом эфире с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Я считаю, что вчерашнее заседание было очень полезным и в дальнейшем это нужно проводить в прямом эфире – привлечь уже и премьер-министра Украины, чтобы были все ключевые игроки, чтобы общество видело, кто какую позицию отстаивает”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, после этого не было бы столько мифов после договоренностей В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА - “когда никто точно не знает, о чем они договаривались”.

Н.ТОМЕНКО также считает, что следует выйти за пределы дискуссии о дате проведения выборов.

По его словам, до досрочных выборов нужно решить ключевые проблемы политического конфликта – принять закон об оппозиции, принять новую редакцию закона о Кабмине, определить принципы внешнеполитической доктрины, четко сформулировать определение императивного мандата, внести изменения в закон о выборах народных депутатов в части деятельности СМИ и другое.

Он считает, что таком случае БЮТ согласится на перенесение срока выборов.

“Мы можем пойти на уступки и перенести выборы на какую-то неделю или даже месяц”, - добавил он.