Томенко предлагает на время избирательной компании создать при ЦИК Общественный совет относительно деятельности СМИ

Заместитель председателя Верховной Рады V созыва Николай ТОМЕНКО предлагает на время избирательной компании создать при Центральной избирательной комиссии Общественный совет относительно деятельности средств массовой информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“ЦИК безотлагательно должен рассмотреть вопрос о деятельности СМИ во время избирательной компании”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он убежден, что в изменениях к действующему избирательному законодательству должно быть определено, как будут работать СМИ.

“Было бы хорошо, чтобы ЦИК использовал инициативы БЮТ и создал общественный совет по вопросам деятельности СМИ при ЦИК. Тогда не было бы ни у кого предостережений, что ЦИК защищает определенные интересы”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, также следует ввести мораторий на проверку СМИ Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания и другими фискальными органами во время избирательной компании.

Н.ТОМЕНКО отметил также, что законодательные изменения, которые касаются обеспечения деятельности СМИ во время выборов, необходимо принять вместе с другими изменениями к избирательному законодательству в случае их принятия перед досрочными парламентскими выборами.

Он проинформировал, что с целью оперативного реагирования на препятствие свободной деятельности СМИ, в частности в регионах, БЮТ вводит горячую линию. Обратиться на нее можно, направив сообщение по адресу электронной почты svobodaslova@beauty.net.ua.

Н.ТОМЕНКО отметил, что государственные и коммунальные СМИ не могут освещать объективно ход избирательной компании, поскольку на сегодняшний день происходит “тихая” приватизация политическими партиями и руководителями местной власти государственных и коммунальных медиа.

Он отметил, что за бюджетные средства все политические силы должны иметь возможность выражать свою позицию.

По его словам, что из бюджета Киева выделено 45 млн. грн. на государственные и коммунальные СМИ.

“Это значит, что в этих медиа должны быть представлены все политические силы, а не только друзья и родственники Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

По его словам, коммерческие медиа также перешли в “режим избирательной кампании”, из-за этого должна быть четко отделена политическая реклама от новостей.