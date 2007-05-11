Блок “Зеленые экологи “Радуга” на съезде 14 мая планирует утвердить список кандидатов на внеочередные выборы

14 мая на межпартийном съезде блока “Зеленые экологи “Радуга” планируется утвердить список кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили главы партий, которые вошли в избирательный блок: Зеленой экологической партии Украины “Радуга” Михаил ГУЦОЛ и Народной экологической партии Валентин СЕРДЮК.

По словам М.ГУЦОЛА, на регистрацию к ЦИК соответствующие документы от блока были поданы 5 мая этого года.

В то же время, как отметил В.СЕРДЮК, блок “Зеленые экологи “Радуга” остается открытым для других партий. Но при этом подчеркнул, что блок готов принять только те партии, которые “борются не за политику, а конкретно за жизнь человека”.

Лидеры блока отметили, что “украинская нация вымирает, и одной из главных причин этого является плохая экология, а нынешний парламент никак не реагирует на эту ситуацию”. По данным В.СЕРДЮКА, ежегодно в Украине умирает 750 тыс. людей, при том, что рождается только 250-300 тыс. Согласно научным данным, в 2030 году в Украине останется около 20 млн. населения, сказал лидер Народной экологической партии.

“Страна, где тотально уничтожается природа, флора, фауна и человек, как неотъемлемая часть природы, обречен на гибель. Нация погибает от плохой экологии, а в парламенте дерутся, митингуют, парламент недееспособен”, - сказал в свою очередь М.ГУЦОЛ.

Поэтому главной целью создания блока зеленых, как подчеркнули лидеры двух партий, является защита жизни каждого человека. Именно на это направлена предвыборная программа блока “Зеленые экологи “Радуга”.

М.ГУЦОЛ отметил, что особое место в избирательной программе отводится возрождению духовности украинской нации, потому что “бездуховная страна обречена на гибель”. Кроме того, блок выступает за “диктатуру Конституции Украины” и будет инициировать принятие новых законов, которые будут гарантировать гражданам страны верховенство закона, а также социальную защищенность.

Лидеры блока призвали всех украинцев ознакомиться с наработанной избирательной программой, обсудить и внести свои предложения к документу. Для этого можно позвонить по телефону. 483-36-10, 483-67-83, 238-72-22.