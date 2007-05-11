Казацкая чайка “Спас” осуществит недельный поход в Грузию

Казацкий корабль-чайка “Спас” осуществит недельный поход в Грузию.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил организатор проекта, президент Фонда развития экотуризма “Истоки” Роман РОСЬ.

Он рассказал, что команда планирует выйти 20 мая из Севастополя и, преодолев Черное море, достичь 26 мая грузинского города Батуми. По словам организатора, “в подарок казаки собираются взять с собой бочку украинской медовухи, зажигательные песни, казацкие забавы, пороховой салют и цветной фейерверк. Р.РОСЬ добавил, что попробовать казацкий кулиш с медовухой, покататься на старинном корабле предложат всем желающим в грузинских городках на побережье.

Организаторы акции сообщили, что в Батуми, а позже и в Киеве состоится премьера фильма, отснятого во время похода, которая будет организована на большом белом парусе корабля для всего присутствующего на празднике народа. Также казаки обещают вернуться в Киев с 10 бочками грузинского вина, которым будут угощать в начале июня всех присутствующих на Трухановом острове при поддержке Олега СКРИПКИ под песни групп “Мандры”, “Гайдамака”, “Перкалаба” и “Пропавшая грамота”.

Организаторы рассказали, что чайка “Спас”, как и ее предшественница “Пресвятая Покрова”, была построена во Львове. Их модели были разработаны по чертежам древних казацких лодок XVI-XVII ст. “Пресвятая Покрова” за свою 15-летнюю историю обошла европейский континент и побывала во всех европейских приморских странах.

Новосозданную чайку также ожидают далекие морские странствия. Сразу после возвращения чайки из Грузии, начинается подготовка к следующему проекту «Казацкая Атлантика». Чайка «Спас» начнет свое путешествие в этом же году и в середине лета из Киева спустится по Днепру к Черному морю, дальше выдвинется в Средиземное, потом – через Атлантический океан, мимо Канар, Барбадоса, Кубы и Ямайки в США. Организаторы заверяют, что хотя чайка «Спас» первое испытание прошла только год назад – поход из Николаева в Севастополь и Балаклаву - она показала, что легко выдерживает штормовую волну и является прочным и надежным кораблем, способным пересечь Атлантику.