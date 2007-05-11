ФК «Арсенал-Киев» просит городскую власть сохранить клуб

Муниципальный футбольный клуб «Арсенал-Киев» просит мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и Киевский городской совет предпринять меры по сохранению клуба.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор ООО ФК «Арсенал-Киев» Евгений КИРЖНЕР.

По его информации, вчера состоялось внеочередное собрание акционеров «Арсенала», на котором было принято решение о ликвидации клуба и создана ликвидационная комиссия. Согласно процедуре, в течение двух месяцев клуб должен быть ликвидирован.

Е.КИРЖНЕР считает, что решение сессии Киевсовета о ликвидации ФК «Арсенал» от 26 апреля выглядит «странным, нелогичным и абсурдным» из-за того, что Киев был назван столицей проведения финала Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

«Я надеюсь, что Леонид Михайлович, как государственный муж, который понимает, насколько важно для репутации страны, города и его личной сохранить муниципальную команду в чемпионате Украины», - сказал гендиректор клуба.

Поэтому он через СМИ обращается к мэру с просьбой не допустить ликвидацию футбольного клуба, а, учитывая, что данное решение есть решением Киевсовета, к понедельнику будет подготовлено и передано официальное обращение по этому вопросу к депутатам совета.

По словам Е.КИРЖНЕРА, ликвидация ФК «Арсенал» привет к закрытию детско-юношеской футбольной школы «Арсенал-Киев», где на сегодняшний день успешно готовят новых игроков для взрослых игр. На сегодняшний день в школе занимаются около 500 детей.

Причем, говоря о потенциале этой детско-юношеской школы, Е.КИРЖНЕР отметил, что на сегодняшний день из 4-х возрастов, которые участвуют в играх, в 3-х возрастах ученики являются лидерами в первенстве Украины.

По мнению Е.КИРЖНЕРА, если депутаты Киевсовета не отменят свое предыдущее решение и будут настаивать на ликвидации «Арсенала», есть еще один вариант сохранить футбольный клуб и команду. Для этого необходимо, чтобы мэрия пошла навстречу тем людям, которые готовы сегодня спонсировать «Арсенал» и даже купить его. «Необходимо чтобы она (местная власть – УНИАН) решила вопрос минимизации расходов по «Арсеналу», т.е. дала какие-то льготные условия, земельный участок под базу, под постройку стадиона… Такие финансово-промышленные группы и компании, и частные лица существуют, но любой бизнесмен когда что-то приобретает, должен понимать экономическую и финансовую выгоду, а покупать «пустой» «Арсенал», я думаю, не каждый на это пойдет. В стране не так много людей, которые готовы, закрыв глаза, только в интересах футбола, все эти вопросы решать», - сказал гендиректор клуба.

По словам Е.КИРЖНЕРА, покупкой футбольного клуба интересовались российские компании «Базовый элемент» и «Русские отели». Кроме этого, большой интерес к клубу, по его информации, проявляет известный бизнесмен г-н Евгений ЧЕРНЯК (ТМ «Хортица) и ряд других компаний.

Также Е.КИРЖНЕР отметил, что также как и Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, считает необходимым разобраться в предыдущей финансовой и хозяйственной деятельности клуба.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Киевсовет инициировал ликвидацию ООО “Футбольный клуб “Арсенал-Киев”, 80% уставного фонда которого принадлежит территориальной общине города.

Проект решения о ликвидации футбольного клуба был внесен на рассмотрение депутатов Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ. За предложение проголосовали 87 депутатов Киевского городского совета.

Еще во время обсуждения этого предложение мэра поддержала также депутат от фракции Блока Виталия Кличко Наталия НОВАК, которая отметила, что в 2006 году на этот клуб было утверждено финансирование объемом 55 млн. грн., а на 66 спортивных школ города - 19 млн. грн. Таким образом, средства, которые тратилась на содержание футбольного клуба, по ее убеждению, необходимо потратить на развитие детского спорта в городе.

Справка УНИАН. ООО “ФК “Арсенал-Киев” был создан по решению Киевсовета от 8 ноября 2001 г. и распоряжением Киевского городского председателя Александра ОМЕЛЬЧЕНКО с целью повышения уровня украинского футбола, подготовки футболистов высшего класса, создания футбольной команды международного уровня, содержания профессиональных футбольных команд, участия в спортивных мероприятиях.

Согласно утвержденному Уставу ООО “ФК „Арсенал-Київ”, 80% уставного капитала (стоимостью 9 тыс. 440 грн.) принадлежали Главному управлению по физической культуре и спорту КГГА, 20% (стоимостью 2 тыс. 360 грн.) – другим членам общества.

13 июля 2006 года Киевский городской совет принял решение о продаже на аукционе части, которая принадлежала территориальной общине Киева в уставном фонде общества ФК “Арсенал-Киев”. Решение было принято в связи с тем, что это общество убыточно и нуждается в привлечении инвестиций. Ни земли, ни помещений в собственности клуба нет. Существующее имущество клуба было оценено изначально в 1,1 млн. грн.

Назначенные три аукциона не состоялись из-за отсутствия заявок на участие.