Изменено место проведения «ИМУ 2007»

Стало известно место проведения III Международной конференции «Интернет-маркетинг в Украине» (ИМУ), которая будет проходить 24-25 мая в Киеве. Им стал Киевский академический театр кукол, находящийся по адресу Грушевского 1А.

ИМУ – крупнейшее в Украине мероприятие, посвященное различным аспектам интернет-рекламы и ведению бизнеса в онлайне. В этом году с докладами выступят представители ведущих интернет-компаний Украины, России и Латвии.

Конференция рассчитана на владельцев бизнеса, директоров и специалистов по маркетингу, руководителей и сотрудников рекламных агентств, специалистов по интернет-рекламе, бренд-менеджеров, а также на руководителей веб-проектов, специалистов по созданию и продвижению сайтов.

Прокомментировал директор IMA UaMaster Шевченко Евгений: «В этом году мы готовим насыщенную программу, которая будет состоять из более тридцати докладов, представленных в десяти различных секциях. Выступления будут идти в два параллельных потока, что позволит посетителям получить максимум интересной и разнообразной информации. Конференция будет интересна и профессионалам, и тем, кто только делает первые шаги в интернет-бизнесе.»

Получить подробную информацию о Конференции и зарегистрироваться можно на сайте http://imu.org.ua

Организатор Конференции – интернет-маркетинговое агентство UaMaster. Золотые медиа-партнеры: «Бегун-Украина», Mail.ru, META, «Обозреватель», Яндекс. Генеральный телевизионный партнер: «1+1», Бизнес-партнер – «Лига». Интернет-партнер: Alternet. Серебяные партнеры: ITUA.info, «Новый маркетинг», Marketing Media Review, Finance.ua, AIN, Internet.ua, Online.ua, I.ua, Hi-tech Expert, УНІАН, Searchengines.ru, Interfax, «Экономические новости». Партнеры: Softkey Украина, Bitrix.

О Конференции «ИМУ»

Конференция «Интернет-маркетинг в Украине» проводится с 2005 года, является крупнейшим отраслевым мероприятием в Украине. Среди участников Конференции – представители Украины, России, Польши, Беларуси, Литвы и Германии.

С 2007 года в рамках конференции также проходит мини-выставка и конкурс интернет-рекламистов.

О компании UaMaster

IMA UaMaster, является одним из лидеров украинского рынка интернет-маркетинга. Компания предоставляет полный комплекс услуг, включающий маркетинговые исследования, все виды интернет-рекламы, связи с общественностью, веб-девелопмент и консалтинг.

IMA UaMaster была основана в 2004 году. Сегодня компания работает с клиентами и партнерами в 7 странах мира.