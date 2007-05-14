В Киеве издана книга о проблемах семьи с материалами Международного конгресса семьи, который состоялся в прошлом году в Украине

В Киеве издана книга “Семья – сообщество любви” с полным сборником материалов ХХІІ Международного конгресса семьи, который состоялся 9-11 мая 2006 г. в Украине.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН представитель издательства НаУКМА «Дух и буква» Константин СИГОВ.

Он назвал издание беспрецедентным, поскольку оно является “настоящим многоголосием” современного мира о важнейших проблемах семьи, поскольку охватывает взгляды на семью, как востока, так и запада, мнения специалистов, медиков, педагогов, священников, социологов, психологов.

По словам К.СИГОВА, “эта книга утверждает суверенность семьи по отношению к государству, к любым институтам как фундаменту”. По его убеждению, именно украинская семья нуждается сегодня в признании на самом высоком уровне. И очень важно, отметил К.СИГОВ, что “это не еще один украинский разговор о семье, это самый широкий международный контекст – это ХХІІ Международный конгресс, всемирный”.

По его информации, книга издана на украинском (тираж 4 тыс. экземпляров) и русском (2 тыс.) языках. Завтра в 15.30 планируется ее официальная презентация в “Кинопалаце”. По словам К.СИГОВА, книга уже есть сегодня в книжном магазине издательства «Дух и буква» при Киево-Могилянской академии, впоследствии она будет распространена по другим книжным магазинам и не только Киева, но и других крупных городов. Для этого планируется провести так называемые “путешествующие выставки” издания.

Говоря о прошлогоднем конгрессе, председатель комиссии по делам человека Украинской греко-католической церкви Лилия ПРОЦИВ, которая была председателем оргкомитета мероприятия, сообщила, что инициирован он был фондом “Семья, будущее завтрашнего дня” (Бельгия). В конгрессе приняли участие как иностранные специалисты, так и представители государственных и общественных организаций Украины, различных религиозных конфессий. По словам Л.ПРОЦИВ, это мероприятие объединило их усилия на разработку и выполнение программ, направленных на укрепление и улучшение положения семьи в государстве. Она подчеркнула, что это было первое такое масштабное мероприятие по данному вопросу.

“Эмблемой конгресса было сердце, составленное из отпечатков пальцев мужчины и женщины. Поскольку отпечаток пальцев одни навсегда, на всю жизнь, так и сердце, которое является отпечатком пальцев мужчины и женщины, символизирует то, что семья должна быть одна и навсегда. Это мы пропагандировали на своем конгрессе”, - подчеркнула Л.ПРОЦИВ.

В свою очередь, Президент фонда «Family, Hope for Tomorrow» (Бельгия) графиня Эльжбета де СЕЖУРНЕ выразила надежду, что конгресс будет способствовать улучшению положения украинских семей и их укреплению, что в свою очередь тесно связано с развитием государства, в частности, и экономическим.

Она проинформировала, что серия конгрессов началась в Латинской Америке в 1981 г. и в 1986 г. достигла Европы. Основателями мероприятий были сначала группы родителей, которых тревожило будущее их детей, в то же время конгрессы быстро привлекли внимание многих людей и прессы, сказала Э. де СЕЖУРНЕ. В 1994 г. в работе конгресса в Варшаве уже приняли участие многие представители из стран постсоветского пространства.

Относительно прошлогоднего конгресса в Украине Э. де СЕЖУРНЕ сообщила, что одним из главных его достижений было создание специальной комиссии по делам семьях, и на завтра запланирована ее первая координационная встреча.