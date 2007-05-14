Союз арендаторов и предпринимателей предлагает приостановить ст.18 закона о госбюджете

Союз арендаторов и предпринимателей Украины (СОПУ) выступает за приостановление действия статьи 18 Закона «О государственном бюджете Украины на 2007 год».

Об этом президент СОПУ Виктор ХМИЛЕВСКИЙ заявил в ходе пресс-конференции в УНИАН.

По его мнению, норма статьи 18 закона о госбюджете-2007, один из пунктов которой предусматривает предоставление помещений коммунальной собственности и земли в аренду только на конкурсной основе, наносит серьезный ущерб мелкому бизнесу. «Что такое конкурсная основа, мы знаем из эпопеи по Тендерной палате, когда на 1 копейку больше - и конкурс выигрывается. Таким образом создаются условия для развития коррупции, передела собственности и делается невозможной цивилизованная предпринимательская деятельность. Конкурсы проводятся абсолютно непрозрачно, а арендаторы лишены каких-либо прав в отношениях с арендодателем», - убежден В.ХМИЛЕВСКИЙ.

По его словам, сегодня на примере Киева можно говорить о том, что районные власти пытаются отобрать у предпринимателей арендуемые ими помещения или снести объекты малых архитектурных форм (МАФ: ларьки, контейнеры, палатки), мотивируя это тем, что они мешают местным жителям.

Вместе с тем, на эти территории и помещения, по данным В.ХМИЛЕВСКОГО, районные власти зачастую уже имеют других арендаторов.

«Сносить МАФы необходимо только там, где они действительно мешают, но при условии, что на этом месте бизнес-деятельность будет прекращена раз и навсегда», - отметил президент СОПУ.

Он сообщил, что с начала года на киевских штраф-площадках скопилось около 2 тысяч объектов МАФ, большинство из которых демонтированы незаконно.

Кроме того, по мнению В.ХМИЛЕВСКОГО, местные органы власти необоснованно поднимают арендную плату за объекты коммунальной собственности.

“Предприниматель несколько лет арендует помещение или территорию, вкладывает деньги в их реконструкцию, при этом арендная плата индексировалась ежемесячно. А сегодня мы имеем случаи, когда арендная плата неожиданно для арендатора поднимается в 10 раз”, - сказал В.ХМИЛЕВСКИЙ.

По его словам, статья 18 закона о госбюджете-2007 ставит под угрозу социально-экономическое положение 2,5 млн. украинцев, занятых в малом и среднем бизнесе. “В законе нет государственной позиции в отношении малого бизнеса – мы требуем приостановить действие статьи 18, которая позволяет органам местного самоуправления грубо «наезжать» на предпринимателей”, - подчеркнул президент СОПУ.

Он считает, что следующим шагом должно стать проведение общественных слушаний с привлечением представителей арендаторов, где будут выработаны изменения и поправки, которые необходимо внести в данную статью закона о госбюджете-2007.

Об этом президент СОПУ Виктор ХМИЛЕВСКИЙ заявил в ходе пресс-конференции в УНИАН.

По его мнению, норма статьи 18 закона о госбюджете-2007, один из пунктов которой предусматривает предоставление помещений коммунальной собственности и земли в аренду только на конкурсной основе, наносит серьезный ущерб мелкому бизнесу. «Что такое конкурсная основа, мы знаем из эпопеи по Тендерной палате, когда на 1 копейку больше - и конкурс выигрывается. Таким образом создаются условия для развития коррупции, передела собственности и делается невозможной цивилизованная предпринимательская деятельность. Конкурсы проводятся абсолютно непрозрачно, а арендаторы лишены каких-либо прав в отношениях с арендодателем», - убежден В.ХМИЛЕВСКИЙ.

По его словам, сегодня на примере Киева можно говорить о том, что районные власти пытаются отобрать у предпринимателей арендуемые ими помещения или снести объекты малых архитектурных форм (МАФ: ларьки, контейнеры, палатки), мотивируя это тем, что они мешают местным жителям.

Вместе с тем, на эти территории и помещения, по данным В.ХМИЛЕВСКОГО, районные власти зачастую уже имеют других арендаторов.

«Сносить МАФы необходимо только там, где они действительно мешают, но при условии, что на этом месте бизнес-деятельность будет прекращена раз и навсегда», - отметил президент СОПУ.

Он сообщил, что с начала года на киевских штраф-площадках скопилось около 2 тысяч объектов МАФ, большинство из которых демонтированы незаконно.

Кроме того, по мнению В.ХМИЛЕВСКОГО, местные органы власти необоснованно поднимают арендную плату за объекты коммунальной собственности.

“Предприниматель несколько лет арендует помещение или территорию, вкладывает деньги в их реконструкцию, при этом арендная плата индексировалась ежемесячно. А сегодня мы имеем случаи, когда арендная плата неожиданно для арендатора поднимается в 10 раз”, - сказал В.ХМИЛЕВСКИЙ.

По его словам, статья 18 закона о госбюджете-2007 ставит под угрозу социально-экономическое положение 2,5 млн. украинцев, занятых в малом и среднем бизнесе. “В законе нет государственной позиции в отношении малого бизнеса – мы требуем приостановить действие статьи 18, которая позволяет органам местного самоуправления грубо «наезжать» на предпринимателей”, - подчеркнул президент СОПУ.

Он считает, что следующим шагом должно стать проведение общественных слушаний с привлечением представителей арендаторов, где будут выработаны изменения и поправки, которые необходимо внести в данную статью закона о госбюджете-2007.