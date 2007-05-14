В Киеве 60 сирот и детей из неблагополучных семей охвачены проектом «Путь детей», направленным на развитие их способностей

В Киеве Международная молодежная организация AIЕSEC при поддержке компании «Воля» и Киевского инвестиционного центра реализует проект «Путь детей», который направлен на развитие в детях их способностей и талантов. Проектом охвачены 60 детей в возрасте 13-16 лет из неблагополучных семей, детей-сирот, а также детей из специализированной школы–интерната в г. Буча, Центра социально-психологической реабилитации в г. Бровары, киевской школы-интерната №23.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила руководитель проекта Наталья ВОЛОШИНА.

Она подчеркнула, что проект «Путь детей» был задуман и реализован исключительно молодыми людьми - специалистами и студентами. Его целью было показать детям, что в обществе ценятся талант и способности, и что есть люди, которые готовы эти способности развивать. По словам Н.ВОЛОШИНОЙ, главной задачей проекта было настроить детей на самопознание и самореализацию, а также повысить в них культурные навыки, креативность и знание иностранных языков, в частности английского.

По информации Н.ВОЛОШИНОЙ, к реализации проекта были привлечены зарубежные специалисты. На протяжении 2 месяцев они прочитали более 30 тренингов, которые касались культуры отечественной и зарубежной, здорового образа жизни, понятий ответственности и свободы. Также для детей были организованы экскурсии по музеям, проведены лекции, игры, конкурсы, которые давали детям понимание важности образования, хороших манер и т.д. Еще 7 тренингов провели специалисты учебного центра компании «Воля», а также представители тренинговых центров «Спикер» и «Школа эйдетики». Темы этих тренингов касались лидерства, навыков коммуникации, развития невербальной памяти и пр.

По словам Н.ВОЛОШИНОЙ, на сегодняшний день завершился первый этап проекта, который начался в марте этого года. Проведение второго этапа запланировано на осень текущего года, когда детей направят на курсы изучения английского языка. Во второй части проекта будут задействованы тренинг-центры «Гудвил-Украина» и Центра английского языка «ELC».

Представитель AIЕSEC сообщила, что общая стоимость этого проекта составляет 40 тыс. грн. Осенью этого года в Киеве планируется начать новый проект международной молодежной организации, но какой именно, она не уточнила.

Вице-президент по связям с общественностью представительства AIЕSEC в Украине Анастасия КЛЮКОВСКАЯ сообщила на пресс-конференции, что ежегодно AIЕSEC реализует в Украине в среднем около 5 разных проектов в сфере предпринимательства, молодежной карьеры, социальной сфере, направленных на развитие лидерского потенциала молодежи, на реализацию возможностей молодых людей.

Справка УНИАН. AIЕSEC имеет 19 представительств в Украине. Также организация действует еще в 95 странах мира.