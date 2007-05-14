По инициативе компании ВОЛЯ городская власть расширила перечень категорий граждан, которые будут получать материальную помощь в размере 30 гривен ежеквартально

14 мая 2007 м. Киев. Инициатива Компании ВОЛЯ, касательно расширения перечня категорий граждан, которым оказывается денежная помощь на частичную оплату социального пакета услуг аналогового кабельного телевидения из городского бюджета, нашла поддержку Киевской городской власти.

На выполнение городской комплексной программы «Турбота» на 2006-2010 год, утвержденной решением КГГА от 16.12.2005 года № 603/3064, и с целью усиления социальной защиты отдельных категорий населения г. Киева, Киевской городской государственной администрацией было утверждено Распоряжение № 531 от 5.05.2007.

Напомним, что в прошлом году вышло Распоряжение КГГА под № 1437 „Про предоставление ежеквартальной адресной материальной помощи одиноким гражданам преклонных лет, которые живут в г. Киеве, для частичной оплаты стоимости социального пакета услуг аналогового кабельного телевидения в 2006 году”.

Со своей стороны, в этом же году, компания ВОЛЯ установила специальный тариф (на 50% меньше) для граждан, которые были отмечены в Распоряжении КГГА № 1437, а именно – это одинокие пенсионеры, которые проживают в г. Киеве и находятся на надомном обслуживании в территориальных центрах социального обслуживания пенсионеров и одиноких недеепособных граждан.

В то же время, компанией ВОЛЯ было подано в КГГА письмо с инициативой, касательно расширения перечня категорий граждан, которым бы предоставлялась подобная материальная помощь. Эта инициатива в конечном итоге нашла свое закрепление в Распоряжении КГГА № 531 от 8.05.2007:

«Предоставлять ежеквартально с 1.01.2007 до 31.12.2007 адресную материальную помощь в размере 30грн. отдельным категориям граждан г. Киева из числа пенсионеров и получателей социальной помощи в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам, размер пенсионной выплаты которых не превышает полтора размера прожиточного минимума для лиц, которые потеряли работоспособность, а именно:

- инвалидам войны;

- инвалидам первой группы;

- одиноким гражданам, которые находятся на учете в районных территориальных центрах социального обслуживания пенсионеров».

Соответственно этому Распоряжению около 50 тысяч киевлян будут получать помощь за счет средств, предусмотренных в городском бюджете на ыполнение комплекной программы "Турбота" на 2006-2010 года.

Таким образом, принимая во внимание материальную помощь на услуги аналогового кабельного телевидения в размере 30 гривен (предусмотренная Распоряжением КГГА), и специальный тариф в размере 50% от стоимости социального пакета (который установлен компанией ВОЛЯ для категорий граждан, отмеченных в Распоряжении КГГА № 531), расходы социально незащищенных слоев населения на оплату вышеупомянутых услуг составят не более одной гривни.

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Наталия Баш

Руководитель отдела PR компании ВОЛЯ

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