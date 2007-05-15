Компания Credit Suisse открывает новое представительство в Киеве

Киев-Цюрих, 15 мая 2007 г. Компания Credit Suisse рада объявить об открытии нового представительства в г. Киеве. Это значит, что компания сделала еще один значительный шаг на пути к воплощению стратегии Credit Suisse, направленной на усиление своего присутствия на глобальных растущих рынках. Новое представительство будет выступать в качестве связующего звена между банком и клиентами, работающими на международных рынках, предоставляя, в то же время, информацию об услугах управления имуществом и продуктах, предлагаемых в Швейцарии.

Комментируя решение компании открыть новое представительство, Майкл Влахович, руководитель группы рынков России, Восточной Европе и Центральной Азии в Цюрихе, отметил: «Компания Credit Suisse считает, что, благодаря своему динамичному экономическому развитию, Украина открывает массу возможностей для формирования частного состояния. Открытие нового представительства демонстрирует нашу неизменную верность Восточной Европе».

Со своей стороны, руководитель нового представительства Юлия Линденманн заявила: «Наше представительство будет выступать в качестве связующего звена между банком и клиентами, работающими на международных рынках, предоставляя, в то же время, информацию об услугах управления имуществом и продуктах, предлагаемых в Швейцарии. Укрепляя связи с участниками внутреннего финансового рынка, мы сможем повысить уровень нашей экспертизы и наших знаний украинского рынка».

Банк Credit Suisse представлен в Украине на протяжении почти десяти лет, и предлагает своим клиентам широкий спектр инвестиционных банковских услуг, в том числе консультирование по сделкам слияния и поглощения, а также по выходу на международные рынки капитала. Компания участвовала в разработке нескольких значительных проектов, как для правительства Украины, так и для украинского частного сектора.

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Credit Suisse

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