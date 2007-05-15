Осенью «Родовид Банк» планирует выпуск еврооблигаций на 100 млн. долларов

Осенью 2007 года ОАО «Родовид Банк» планирует выпуск еврооблигаций на 100 млн. долларов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления ОАО «Родовид Банк» Денис ГОРБУНЕНКО.

По его словам, планируется, что срок обращения этих бумаг составит три года.

Кроме этого, Д.ГОРБУНЕНКО сообщил, что банк намерен привлечь еще один синдицированный кредит в первом полугодии 2008 года.

Справка УНИАН. ОАО “Родовид Банк” (ранее “Персональный компьютер”) зарегистрировано в 1990 году.

Чистая прибыль ОАО «Родовид банк» по итогам первого квартала 2007 года составила 9,712 млн. грн., активы банка - 4 млрд. 346 млн. 012 тыс. грн., обязательства - 3 млрд. 886 млн. 069 тыс. грн., собственный капитал – 459,943 млн. грн.

Уставный капитал банка на 31 марта 2007 года составил 350 млн. грн.

Одним из крупных акционеров банка является Сергей БУБКА.