“British Airways” предоставит 560 тыс. дол. на поддержку и лечение Вич-инфицированных детей в Украине

Британская авиакомпания “British Airways” предоставит 560 тыс. дол., собранных в рамках программы “Change for good” (Мелочь ради добра) на поддержку и лечение Вич-инфицированных детей в Украине.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила коммерческий директор “British Airways” в Украине Наталия МАРТЫНЕНКО.

Она сообщила, что собранные средства будут использованы на лечение детей в 4 регионах Украины – Киевской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях, - поскольку именно в них ситуация с распространением Вич-инфекции является особенно острой.

“Компания “British Airways” придает большое значение корпоративной ответственности перед обществом. Мы считаем, что пришло время говорить открыто о проблеме распространения ВИЧ/СПИДа в Украине”, - отметила Н.МАРТЫНЕНКО.

Она сообщила, что программе “Change for good” направленной на сбор средств для детей, которые нуждаются в помощи во всем мире, положено начало в апреле 1994 года

По ее словам, “Change for good” поощряет пассажиров и персонал компании жертвовать мелкую иностранную валюту, которая остается после путешествий. Как свидетельствует статистика, в течение года 200 млн. пассажиров в мире получают 26 млн. фунтов стерлингов в иностранной валюте за счет монет и мелких купюр, которые не принимаются в пунктах обмена валют, и задача программы заключается в том, чтобы собрать эти мелкие деньги и направить их на благотворительность.

Н.МАРТЫНЕНКО сообщила, что пассажиры могут узнать о программе из видеороликов, которые демонстрируются на дальних перелетах. Также на всех рейсах в салоне звучат объявления о программе. Пассажиры могут найти конверты для пожертвований в карманах кресел или попросить их у персонала.

Она подчеркнула, что более 2 тыс. 500 членов экипажей компании поддержали акцию.

За 13 лет существования в рамках программы собрано более 23 млн. фунтов стерлингов в поддержку деятельности ЮНИСЕФ в более чем 50 странах. Ежемесячно собирается около 149 тыс. фунтов стерлингов.

В свою очередь, представитель Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джерели ХАРТЛИ отметил, что это первый взнос средств собранных по программе “Change for good”, который будет использоваться в рамках всемирной кампании ЮНИСЕФ “Объединимся ради детей. Объединимся против СПИДа”, которая началась в 2005 году и имеет целью уменьшить влияние Вич-инфекции на детей и остановить распространение вируса.

Он выразил надежду, что программа “Change for good” станет примером социальной ответственности других частных компаний.