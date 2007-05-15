“Укргазбанк” планирует в октябре-ноябре осуществить второй выпуск ипотечных облигаций на сумму около 500 млн. грн.

ОАО КБ «Укргазбанк» планирует в октябре-ноябре 2007 года осуществить второй выпуск ипотечных облигаций на сумму около 500 млн. грн.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН директор департамента инвестиционной деятельности ОАО КБ «Укргазбанк» Юрий КАМЕНЕЦКИЙ.

По его словам, ориентировочная доходность размещения облигаций нового выпуска составит 9,7-9,8%.

Ю.КАМЕНЕЦКИЙ напомнил, что «Укргазбанк» в марте т.г. успешно разместил первый выпуск ипотечных облигаций на сумму 50 млн. грн. доходностью 10,2%. Выпуск являлся пилотным и осуществлялся "Укргазбанком" в сотрудничестве с корпорацией "Прагма" в рамках проекта USAID "Инициатива содействия кредитованию". Основными покупателями ипотечных облигаций «Укргазбанка» выступили страховые компании и пенсионные фонды.

По словам Ю.КАМЕНЕЦКОГО, об успешности размещения ипотечных облигаций может свидетельствовать тот факт, что за два последних месяца объем сделок с облигациями на вторичном рынке составил 72 млн. грн.

По словам директора департамента инвестиционной деятельности банка, «объем рынка ипотечных облигаций огромный и в дальнейшем будет только расти». По его мнению, в первую очередь рост рынка будет осуществляться за счет увеличения спроса со стороны пенсионных фондов и страховых компаний.

Справка УНИАН. ОАО АБ «Укргазбанк» (Киев) создано в 1993 году.

Чистые активы «Укргазбанка» на 1 января 2007 составили 4 млрд. 460,8 млн. грн., кредитный портфель - 2 млрд. 164,4 млн. грн., собственный капитал - 476,7 млн. грн.

2006 год банк закончил с чистой прибылью 30,774 млн. грн.

Финучреждение контролируется депутатом Верховной Рады V созыва Василием ГОРБАЛЕМ.