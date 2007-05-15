Украинская служба Би-Би-Си и радио Эра-FM начинают новый совместный проект «Круг вопросов»

Украинская служба радиостанции Би-Би-Си и радио Эра-FM начинают новый совместный проект – ток-шоу «Круг вопросов».

Об этом сообщили заведующий редакцией общественно-политических программ радио Эра-FM Сергей СУЛИМ и продюсер Украинской службы Би-Би-Си Екатерина ХИНКУЛОВА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«На украинском радио впервые будет выходить программа в таком формате, основанном на британской радиопрограмме «Any questions». Для участия в ток-шоу будут приглашаться четыре гостя – известные и влиятельные люди в Украине, вопросы для которых будет формировать аудитория – жители того или иного города, в котором будет записываться ток-шоу», - сказал С.СУЛИМ.

По его словам, первая программа будет записываться в Харькове. «Точная дата и время записи будет сообщаться дополнительно», - уточнил он.

В свою очередь К.ХИНКУЛОВА отметила, что это будет региональная программа. «Мы хотим начать с областных городов, но надеемся, что со временем программы будут организовываться и в небольших городах Украины», - сказала она.

По ее словам, в будущем после решения технических и организационных вопросов ток-шоу «Круг вопросов» планируется транслировать в прямом эфире.

Справка УНИАН. Украинская служба Би-Би-Си начала вещание в 1992 году и сейчас имеет разветвленную сеть партнерских радиостанций в Украине. Радио Эра-FM является главным партнером Би-Би-Си и ежедневно на протяжении двух часов ретранслирует программы Украинской службы Би-Би-Си, а также вместе с лондонской командой Би-Би-Си выпускает еженедельную аналитическую программу международных событий «Мир в двойном фокусе».