Жители Донецкой области просят Пискуна разобраться в нарушении прав граждан региона и коррупции правоохранителей

Жители Донецкой области обращаются к генеральному прокурору Украины Святославу ПИСКУНУ с просьбой разобраться с фактами нарушения прав граждан региона и коррупции местных правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, такую просьбу сегодня на пресс-конференции обнародовали Наталья ПИРГО (г.Мариуполь), Надежда ГРИЦЕВИЧ (г.Макеевка), Зинаида БЫХОВЕЦ и Анна РУЧИЦИНА (г.Дружкивка), Анна ДОВГОБРОД (г.Силидове).

«Мы надеемся, что Святослав Михайлович разберется в ситуации», - сказала Н.ПИРГО.

Жительницы Донецкой области сообщили, что за защитой своих прав от давления и преследования со стороны правоохранительных органов региона они обращались к Президенту Украины Леониду КУЧМЕ, премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и сейчас – к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

«Президент В.ЮЩЕНКО давал указания Генеральной прокуратуре и МВД разобраться в ситуации, но все дела блокируются в Донецке, где продолжается коррупция и беспредел», - сообщила Н.ПИРГО.

При этом по ее словам, местные власти и правоохранительные органы пытаются препятствовать их обращениям за помощью в центральные органы государственного управления.

У А.ДОВГОБРОД изнасиловали малолетних внуков (мальчика 6 лет и девочку 8 лет), преступники не наказаны.

З.БЫХОВЕЦ лишена гражданства на основании решения суда, уволена с работы, суд ее восстановил, но решение суда не выполняется.

Н.ГРИЦЕВИЧ и ее сына избили милиционеры и родственниками тех, кому она одалживала деньги. Преступники не наказаны.

Н.ПИРГО с сыном лишены купленной квартиры из-за незаконного вмешательства местной прокуратуры.

А.РУЧИЦИНА – инвалид второй группы. Не может добиться справедливых регрессных выплат к пенсии. Суд отказывает в проведении бухгалтерской экспертизы.