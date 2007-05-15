Всеукраинская Ассоциации автоимпортеров заявляет, что выставка «ВААИД Kyiv Automotive Show 2007» состоится, несмотря на попытки интеллектуального рейдерства

Всеукраинская Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) заявляет, что автомобильная выставка «ВААИД Kyiv Automotive Show 2007», которая запланирована на 18–22 мая 2007 года в выставочном центре "КиевЭкспоПлаза", состоится, несмотря на попытки интеллектуального рейдерства. Об этом заявил генеральный директор ВААИД Олег НАЗАРЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, первая выставка официальных автомобильных импортёров и дилеров «Automotive Ukraine 2006» была инициирована ВААИД. Концепция и идеологическое наполнение выставки были разработаны ведущими специалистами автомобильной отрасли Украины – членами ВААИД на основании собственного десятилетнего профессионального опыта и опыта головных офисов компаний – заводов-производителей лидеров мирового автопрома.

Для организации мероприятия в качестве контрагента было привлечено РА «Нова», которое создало на своей базе так называемую компанию ООО «ВААИД Экспо». По окончании проведения выставки «Automotive Ukraine 2006» независимой аудиторской компанией был сделан аудит деятельности ООО «ВААИД Экспо», результат которого был крайне неудовлетворительным (по оценкам аудиторов было установлено значительное не целевое использование и разворовывание средств на сумму около 230 тыс. долларов). При этом все авторские права на название выставки и ёё эмблему были зарегистрированы на имя ООО «ВААИД Экспо» без согласования с Всеукраинской Ассоциацией автомобильных импортёров и дилеров.

"В связи с непорядочностью бывших контрагентов общим собранием ВААИД было принято решение о проведении автовыставок без привлечения контрагентов РА «Нова» и самозваной компании ООО «ВААИД Экспо» и создании новой правомочной дочерней структуры – компании ООО «ВААИД-Экспо» – для организации и проведения выставки Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортёров и дилеров", – отмечено в розданном на пресс-конференции релизе ВААИД.

В сообщении также говорится, что ассоциация не имела никаких устных договорённостей, а тем более не заключала письменных обязательств, договоров и других документов с РА «Нова» или ООО «ВААИД Экспо», которые бы “намекали на дальнейшее привлечение их к работе”. Однако решение общего собрания ВААИД о самостоятельной организации и проведении выставки не удовлетворило руководство РА «Нова», что послужило толчком к распространению информации на рынке и в СМИ о нарушении ВААИД действующего законодательства относительно авторских прав на «Сценарий проведения выставки Kyiv Automotive Show». Таким образом, говорится в пресс-релизе, утверждения РА «Нова», что оно было самостоятельным организатором выставки «Kyiv Automotive Show» в прошлом (2006 году) и имеет право на её ежегодное проведение в будущем – являются безосновательными.

Кроме того, О.НАЗАРЕНКО отметил, что правлением ВААИД было принято решение относительно названия будущей выставки «Kyiv Automotive Show» и подана заявка на регистрацию названия 29 декабря 2006 года и 25 января 2007 года в Укрпатент.

22 февраля 2007 года была проведена официальная пресс-конференция, которая анонсировала сроки проведения выставки «Kyiv Automotive Show». На пресс-конференции впервые было озвучено новое название выставки «ВААІД Kyiv Automotive Show 2007».

7 марта 2007 года РА «Нова» получило в Государственном департаменте интеллектуальной собственности без согласования с Укрпатентом свидетельство авторского права на произведение «Сценарий проведения выставки Kyiv Automotive Show», название которого является интеллектуальной собственностью ВААИД и охраняется действующим законодательством.

По этому поводу Всеукраинская Ассоциация автомобильных импортёров и дилеров сообщает, что 27 апреля 2007 года Хозяйственный суд города Киева вынес два постановления о возбуждении дел о признании недействительным названия ООО «ВААИД Экспо». Самозваная компания ООО «ВААИД Экспо» (основателями которой являются два физических лица – сотрудники РА «Нова») не имеет никакого юридического и морального права использовать фирменное наименование ВААИД и эмблему ВААИД. И второе - о признании недействительным свидетельства о регистрации авторского права на произведение «Сценарий проведения выставки «Kyiv Automotive Show», которое было выдано на имя РА «Нова».

"Противозаконные действия РА «Нова» и ООО «ВААИД ЭКСПО» имеют целью не только сорвать выставку Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортёров и дилеров, но и унизить страну перед мировым сообществом: выставку запланировали посетить иностранные министры, послы, руководители заводов-производителей лидеров мирового автопрома", – отмечено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, об участии во Второй специализированной выставке «ВААИД Kyiv Automotive Show 2007», которая пройдет с 18 по 22 мая 2007 года в выставочном центре "КиевЭкспоПлаза", заявили 35 автомобильных брендов.