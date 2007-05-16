С 29 мая по 1 июня в Запорожье во дворце спорта «Юность» (ул. Победы, 66) пройдет XV международная специализированная выставка «МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛУРГИЯ 2007».

Выставка проводится Запорожской торгово-промышленной палатой при поддержке Министерства промышленной политики Украины.

Запорожская выставка «Машиностроение. Металлургия» прочно занимает одно из лидирующих мест среди промышленных форумов в Украине, в значительной степени отображая состояние и направления развития современной отечественной индустрии. Традиционно высокий интерес именно к этой выставке обусловлен структурой промышленности Запорожского региона, качественным составом участников, представляющих практически все сферы промышленности.

В юбилейной выставке «Машиностроение. Металлургия 2007» примут участие более 220 промышленных предприятий Украины, стран СНГ, Восточной и Центральной Европы (представлены компании из Австрии, Беларуси, Бельгии, Германии, Дании, Италии, Латвии, Литвы, Польши, России, Словакии, США, Турции, Украины, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Швеции). Общая площадь экспозиции превысит 6 500 кв.м.

Среди участников выставки ведущие предприятия отечественной и зарубежной промышленности: ОАО «Днепроспецсталь» (г. Запорожье), ОАО «Запорожсталь», ОАО «Мелитопольский компрессор», ОАО «Мотор Сич» (г. Запорожье), ООО «Таврическая литейная компания «ТАЛКО» (Запорожская обл.), компания «УГМК-Запорожье», ОАО Завод «Гидропривод» (г. Харьков), ГСКТБ Института физики НАН Украины (г. Киев), Институт «Гипрококс» ( г. Харьков), «Компрессорс Интернешнл» (г. Киев),ООО «ЛБЮ -Тех» (г. Киев), СП «Метра Украина» (г. Житомир), ООО «Метран Энерго Сервис» (г. Киев), ООО «НИИАЧермет» ( г. Днепропетровск), ОАО «НИИ Стеклопластиков и волокна» (Киевская обл.), ЗАО «Общемашконтракт» (г. Днепропетровск), представительство «Emerson Process Management AG» (г. Киев), ОАО «Минский подшипниковый завод» (Беларусь), «Криогнемаш» (Россия), «Dalgakiran Kompressor San.ve NIC.Ltd.stl» (Турция), «FAG Kugelfischer AG» (Германия), «Hydac Sp.z.o.o» (Польша), «Pramet Tools s.r.o» (Чехия), «Volz GmbH»(Германия) и многие другие.

В пятый раз на выставке «Машиностроение. Металлургия» Торговый отдел посольства Австрии представит информацию австрийских фирмах, которые желают работать на украинском рынке или уже работают в Украине. В этом году Посольство представит интересы промышленных предприятий в сферах машиностроения, химии, металлургии, инжиниринга.

Впервые на выставке будет представлен стенд Республики Польша. Отдел торговли и инвестиций посольства Республики Польша в Украине предоставит информацию о потенциальных торговых и производственно-инвестиционных польских партнерах.

Традиционно выставка насыщена сопроводительными мероприятиями, привлекающих внимание большого количества специалистов. В рамках выставки, 29 мая состоится международная конференция «Инновационные промышленные технологии 2007», ежедневно будут работать семинары, организованные предприятиями-участниками. 31 мая в помещении Запорожской торгово-промышленной палаты будет работать «круглый стол» Международного трейд-клуба с участием представителей деловых кругов Запорожской области.

ВНИМАНИЕ представителей СМИ!

Пресс-конференция состоится 29 мая в 13.00, конференц-зал № 1, дворец спорта «Юность» (левое крыло). Регистрация журналистов проводится на стенде оргкомитета.

График работы выставки: Церемония официального открытия 29 мая в 12.00, 29, 30, 31 мая с 10.00 до 18.00, 1 июня с 10.00 до 15.00

Оргкомитет

контактные тел/факс: (061) 213-50-26, 213-51-67

E-mail: expo@cci.zp.ua, www.cci.zp.ua