В Украине основан новый детский литературный конкурс “Золотой аист”

В Украине стартует новый конкурс на лучшее произведение для детей младшего школьного возраста “Золотой аист”.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН начальник отдела по связям со СМИ и общественностью Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, писатель Николай ГРИЦЕНКО.

По его словам, основателями Первого всеукраинского литературного конкурса является Первый национальный телеканал и издательство “ГРАНИ-Т”. Официальным спонсором конкурса выступил Восточно-Европейский банк, а информационными партнерами стали газеты “День”, «Україна молода”, “Україна літературна” и Национальная радиокомпания Украины.

Целью конкурса, сообщил Н.ГРИЦЕНКО, является активизация развития украинской детской литературы, поиск новых одаренных авторов, которые пишут для детей, стимулирование динамики книжного рынка. Кроме того, отметил он, благодаря конкурсу планируется вовлечь в написание художественной литературы для детей профессиональных писателей, начинающих и школьников.

“В Украине есть литературный процесс, который можно назвать не достаточно активным”, - сказал писатель. Следовательно, по его мнению, основной задачей подобных конкурсов “является стимулирование этого процесса и как можно большей активизации наших украинских писателей и людей, которые имеют талант к художественному слову, писать тексты на украинском языке, тексты талантливые, конкурентные, которые бы могли, прежде всего, с большим интересом читать наши украинские дети”.

При этом Н.ГРИЦЕНКО выразил убеждение, что этот детский конкурс на лучшую детскую книжку для младшего школьного возраста выполнит свою функцию.

По его словам, организаторы планируют сделать конкурс не одноразовой акцией в Год книги в Украине (в 2007 г.), а долговременным проектом.

По информации Н.ГРИЦЕНКО, по результатам конкурса будут присуждены три премии: первая – 5 тыс. грн., вторая, – 3 тыс. грн. и третья – 1 тыс. грн. Кроме того, добавил он, планируется издать не менее 10 книг, которые читатели смогут приобрести уже осенью следующего года.

По словам Н.ГРИЦЕНКО, на получение премий выдвигаются оригинальные произведения, написанные на украинском языке, которые раньше не печатались. Причем анонимность авторов будет сохраняться до церемонии награждения.

Премии будут присуждаться в двух номинациях: авторская повесть и авторская сказка. Предварительное оценивание произведений будет проводить экспертная комиссия, в которую входят литературоведы и филологи. Отобранные тексты будут поступать на оценивание жюри, в которое входят не только авторы детской литературы, но и государственные деятели, в частности, представители Минкультуры и Госкомитета по вопросам радиовещания.

Полностью с условиями конкурса можно ознакомиться на страницах газет - партнеров конкурса, в программах Национальной телерадиокомпании, Первого национального и на сайте издательства www.grani-t.com.ua. Произведения на конкурс принимаются до 31 декабря.

Шеф-редактор издательства “ГРАНИ-Т” Диана КЛОЧКО отметила, что конкурс ориентирован на короткий жанр и, по ее убеждению, именно формат конкурса является лучшим для предоставления возможности авторам попробовать писать именно в таком жанре. Она выразила надежду, что этот конкурс станет “очень золотым” для Украины, потому что даст много новых авторов и интересных произведений. “Потому что книжки должны быть дешевле, их должно быть больше, они должны конкурировать между собой и должны нашим детям дать немножечко другое измерение нашей современной украинской жизни”, - отметила шеф-редактор издательства “ГРАНИ-Т”.

В свою очередь, присутствующая на презентации конкурса начальник отдела по связям с общественностью Национальной телекомпании Украины Лилия КОВЕЦКАЯ сообщила, что на телеканале для популяризации конкурса уже выходит проморолик, и в дальнейшем будет подаваться информация о его ходе и результатах.