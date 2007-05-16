Завтра в Киеве с участием всемирно известного психотерапевта Пезешкиана состоится семинар “Положительная психотерапия в действии”

Завтра, 17 мая, в Киеве состоится семинар “Положительная психотерапия в действии”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил психотерапевт, президент Европейской ассоциации психотерапевтов Александр ФИЛЬЦ.

Он рассказал, что поводом для проведения пресс-конференции стал приезд в Украину профессора из Германии Носсрата ПЕЗЕШКИАНА. Н.ПЕЗЕШКИАН является всемирно известным психотерапевтом, автором метода “положительная психотерапия”, основателем Международной Академии положительной и транскультуральной психотерапии, автором 25 книг, переведенных на 23 языка.

В рамках его визита в Украину в Киеве состоится международный учебно-практический семинар “Положительная психотерапия в действии”. В ходе работы семинара планируется обсудить темы “Основы положительной психотерапии. Применение метода в работе с зависимостями” и “Супервизия с применением пятишаговой модели положительной психотерапии”.

К участию в семинаре приглашены психотерапевты, психологи, врачи, социальные работники, специалисты, работающие с табако-, алко-, наркозависимостями и психосоматическими расстройствами.