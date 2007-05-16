Ряд норм проекта Налогового кодекса негативно повлияют на развитие агропроизводителей – Партия возрождения села

Ряд норм, предлагаемых в проекте Налогового кодекса, негативно повлияют на развитие сельхозпроизводителей.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Партии возрождения села Иван ТОМИЧ.

По его словам, в случае вынесения на рассмотрение Верховной Рады проекта этого документа Партия возрождения села намерена провести акции протеста у стен Верховной Рады.

В Партии возрождения села отмечают, что в проекте кодекса предусмотрена отмена с 1 января 2008 года фиксированного сельскохозяйственного налога и введение уплаты 12% НДС, акцизного сбора, налога на транспорт и других начислений для всех категорий производителей сельскохозяйственной продукции.

По подсчетам Партии возрождения села, в случае введения указанных норм «село в будущем году потеряет около 5 млрд. грн.».

«Предложенное правительством новое налоговое законодательство – петля на шее сельхозпроизводителей. Эта политика ведет к полной ликвидации села», - говорится в пресс-релизе партии, распространенном на пресс-конференции.

И.ТОМИЧ отметил, что также вызывает тревогу вопрос формирования бюджета на 2008 год, который «может стать полностью «ручным», в котором не будут учитываться интересы агропромышленного развития».