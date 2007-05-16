Часть членов партии “Вперед, Украина!” обвиняют Луценко в захвате партии

Часть членов политической партии “Вперед, Украина!” обвиняют лидера блока “Народная самооборона” Юрия ЛУЦЕНКО в захвате партии.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель председателя партии “Вперед, Украина!” Василий ПЕТРИВНЫЙ.

Он рассказал, что в ноябре 2006 года на заседание политического совета партии пришли представители Ю.ЛУЦЕНКО – его брат, координатор общественной организации “Антикриминальный выбор” Сергей ЛУЦЕНКО и председатель общественной организации “Антикриминальный выбор” Олег НОВИКОВ и предложили сотрудничество. (“Антикриминальный выбор” входит в “Народную самооборону” – УНИАН)

По словам В.ПЕТРИВНОГО, несмотря на предварительные договоренности о создании демократической политической силы после принятия соответствующих договоренностей представители “Антикриминального выбора” начали заменять всех председателей областных организаций партии.

В.ПЕТРИВНЫЙ подчеркнул, что сначала руководителям организаций предлагали добровольно сдать должность в интересах конкретного представителя команды Ю.ЛУЦЕНКО, а в случае несогласия применялось давление, обман, запугивание, подкуп.

Он также отметил, что к последним двум съездам необходимой подготовки не проводилось, а представители “Антикриминального выбора” имели задание сформировать делегации таким образом, чтобы иметь на съезде большинство представителей своих организаций. По его словам, они даже покупали места делегатов. В.ПЕТРИВНЫЙ заверил, что в некоторых областях делегаты на съезд не избирались, но их списки были составлены, а протоколы подписаны.

“В партии появился диктат, протекционизм, фальсификация”, - сказал В.ПЕТРИВНЫЙ, добавив, что сейчас О.НОВИКОВ приказал сменить всех районных председателей партии, чего, по уставу, не имеет права делать даже съезд партии.

В.ПЕТРИВНЫЙ отметил, что часть членов “Вперед, Украина!” создали “Демократическую платформу” партии с целью не допустить “профанации демократии”, но молчаливое согласие председателя партии Виктора МУСИЯКИ с действиями команды Ю.ЛУЦЕНКО дает мало шансов вернуться к цивилизованным методам развития партии.

“Команда Ю.ЛУЦЕНКО, осуществив замену почти всех председателей областных организаций, получив контроль над партией, использует ее как юридическое лицо. ”Демократическая платформа” не согласна с тем, чтобы партия принимала участие в формировании еще одной вождистской политической силы, как “Народная самооборона”. С самопровозглашенным лидером и старой помаранчевой элитой”, - отметил В.ПЕТРИВНЫЙ.

В свою очередь, секретарь центрального исполнительного комитета партии “Вперед, Украина!” Игорь МАМЧУР отметил, что ”Демократическая платформа” объединяет около 4-5 тыс. человек, которые считают, что наиболее приемлемым для партии является сотрудничество с блоком “Наша Украина”.

“Народная самооборона” – это пиар-акция, чтобы Ю.ЛУЦЕНКО занял больше мест в “Нашей Украине””, - убежден он.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля во время межпартийного съезда партии «Вперед, Украина!» и партии “Христианско-демократический союз” был создан предвыборный политический блок «Народная самооборона Юрия Луценко», в который вошли партия «Вперед, Украина!», ХДС и представители Гражданского движения «Народная самооборона».

В начале съезда, в котором приняли участие 240 делегатов, лидеры вышеуказанных политических сил Виктор МУСИЯКА («Вперед, Украина!»), Владимир СТРЕТОВИЧ (ХДС) и Юрий ЛУЦЕНКО («Народная самооборона») скрепили подписями акт о создании блока.