Движение “Общественный суд Украины” настаивает на создании спецкомиссии по расследованию чрезвычайных ситуаций на транспорте

Активисты движения “Общественный суд Украины”, созданного коалицией антикоррупционных организаций “Общественное движение “Транспорт – без коррупции”, настаивают на формировании при Министерстве транспорта Украины специальной комиссии по расследованию причин чрезвычайных ситуаций, участившихся в последнее время на транспорте Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель коалиции Анатолий МИСЯЦ.

По его словам, в состав комиссии должны входить не только представители Минтранса, но и специалисты других транспортных структур и представители общественности, в частности, члены его движения, которые являются специалистами в области транспорта.

Напоминая о последнем трагическом случае возле железнодорожной станции “Росава”, А.МИСЯЦ сказал, что, по убеждению членов его движения, происшествие является уголовным преступлением.

“Мы расцениваем события возле станции “Росава” как уголовное преступление, (совершенное – УНИАН) служебными и должностными лицами Министерства транспорта. И будем предъявлять такие обвинения, потому что такие события уже приобрели системный характер”, - сказал он.

В то же время, по словам А.МИСЯЦА, чтобы установить действительно виновных в чрезвычайной ситуации и выявить, был ли это террористический акт или случайность, должна быть создана специальная комиссия. Он также заявил, что на станции “Росава”, по меньшей мере, 10 человек нарушили свои служебные обязанности. “На сегодняшний день не установлено, нарушили ли они их по команде сверху, или им заплатили деньги, чтобы они это сделали... И я думаю, что мы это дело доведем до конца”, - сказал А.МИСЯЦ.

По его словам, согласно действующему законодательству, виновные в возникновении аварии должны быть лишены свободы на срок от 5 до 12 лет. “Пока ни одно должностное лицо станции “Росава” не отстранено от должности, и ни одно должностное лицо не привлечено по уголовной статье”, - отметил председатель коалиции антикоррупционных организаций.

Кроме того, продолжая тему трагических случаев, связанных с работой транспорта, А.МИСЯЦ сообщил о трагедии, которая произошла в январе этого года в Керченском морском торговом порту, когда из-за невыполнения требований правил безопасности труда погибли двое членов экипажа грузового судна. Но дело, по его словам, замалчивается и не афишируется даже после соответствующего обращения 50 народных депутатов о расследовании случая. Кроме того, отметил А.МИСЯЦ, представителей экипажа под давлением путем запугивания заставили не распространять и даже опровергнуть информацию, которую уже обнародовали. По информации председателя движения, случай в этом порту нес угрозу не только членам экипажа, но и местному населению.

Вместе с тем, как утверждает А.МИСЯЦ, несмотря на ситуацию в транспортной сфере, министр транспорта Николай РУДЬКОВСКИЙ “скрывается” и не хочет общаться с общественностью по поводу создания следственной спецкомиссии и прекращению общественно опасных преступлений на транспорте.

Если в дальнейшем никакой реакции министра на обращение движения не будет, его активисты планируют обратиться в Еврокомиссию и предоставить ей все выявленные доказательные факты относительно “системы коррупции министерств, которые мешают нормально жить народу”, - сказал А.МИСЯЦ.