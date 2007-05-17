В Киеве в начале июня будет презентован новый интерактивный мюзикл “Три мушкетера”

В начале июня в Киеве будет презентован новый интерактивный мюзикл “Три мушкетера” по роману Александра Дюма.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН продюсер мюзикла, директор компании AMATU Company Андрей МАТУЗКО, премьерный показ мюзикла состоится в Киеве 1, 2, 3 июня 2007 года, в центре культуры и искусств “Октябрьский”. Он также отметил, что “подобного зрелища в Украине до этого времени не было”.

Создатели мюзикла “Три мушкетера” попробовали воспроизвести знакомую политическую схему и экзистенциальную ситуацию в сегодняшнем обществе.

Мюзикл исполняется на русском языке, но его режиссер Александр МАТУЗКО отметил, что “все участники проекта являются патриотически настроенными гражданами Украины, но решили не переводить волшебную поэзию песен Юрия Ряшенцева, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя в любом уголке нашей страны”.

В проект вовлечено 30 актеров и исполнителей, будут представлены 22 вокальных номера, хронометраж - 1 час 50 мин. (без антракта). Фехтовальные сцены будут выполнять профессиональные каскадеры театра “Одиссей” в постановке поляка Анджея ГРАБОВСКОГО. Фантасмагорическое решение сценического пространства голландского дизайнера-сценографа Кора Ван ФРИНГСА.

Главные роли исполняют известные украинские и российские актеры. В частности, роль Ришелье - заслуженный артист Украины Александр ВЕРТИНСКИЙ; короля - актер Российского независимого театра В.МЕЛЬНИК; Д’Артаньяна - актер театра им. И. Франко Павел ПИСКУН, Констанцию - актриса театра им. И. Франко А.САВЧЕНКО и другие.

А.МАТУЗКО называет мюзикл “Три Мушкетера” интерактивным, и на вопрос: в чем именно интерактив, ответил, что “интерактив заключается в том, что будут задействованы человеческие души”.

О бюджете мюзикла участники конференции отказались говорить, только отметили, что Министерство культуры и туризма никак не принимала участия, как и какая-либо другая государственная организация.

На премьерный показ в Киеве стоимость билетов от 50 до 450 грн.