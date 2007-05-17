С 18 мая по 8 июня в Киеве пройдет выставка ландшафтной скульптуры Вячеслава Гутыри

С 18 мая по 8 июня в Киеве в доме цветов “Эдельвейс” пройдет выставка ландшафтной скульптуры Вячеслава ГУТЫРИ.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила куратор выставки Елена ЛИВИЦКАЯ.

Художник и скульптор В.ГУТЫРЯ родился в 1960 году в г. Артемовске (Донецкая область). В 1990-х годах неоднократно принимал участие в выставках во Франции, Венгрии, Германии. Как художник, он владеет различной техникой: живопись маслом, темпера, графика, роспись по дереву, кремнию. Также как скульптор он создает свои работы из дерева, бронзы, мрамора, шамота, известняка, песчаника и даже соли.

Новый проект автора, который будет презентован в Киеве, это садово-парковые скульптуры, выполненные из толстого листа железа с помощью оборудования и мастеров ООО “Завод автогенного оборудования “ДОНМЕТ” г. Краматорск. Скульптуры практически все в человеческий рост, весом от 300 кг до 1 т.