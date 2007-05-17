Спасите маленькое сердце! Новорожденному Денису нужно 15 тыс. евро на операцию

У Дениса Герасимова, появившегося на свет 19 апреля, тяжелейший врожденный порок сердца. Спасти этого кроху может только операция за рубежом - в Кракове или Варшаве – которая, по предварительным расчетам, оценивается в 15 тыс. Евро. У родителей этого милого и трогательного малыша нет сбережений, которые могли бы покрыть все издержки на лечение. Андрей и Наташа - врачи из города Днепропетровска - получают за свой нелегкий труд зарплату в 500 грн. (около $100). Для них 15 тыс. евро - астрономическая сумма.

Благодаря профессиональному опыту родителей - медиков, которые знают все тонкости ухода за больным ребенком, новорожденный Дениска сейчас находится дома. Он окружен, любовью, теплом, заботой и вниманием. Но, сложно представить страдания отца и матери, которые сейчас попросту не в состоянии подарить своему сыночку самое главное - будущее. Папа маленького Дениски, Андрей, разводит в отчаянии руки. Детский хирург, спасавший не раз жизни других детей, столкнулся с ситуацией, в которой он бессилен. Ведь на пути к спасению стоят неразрешимые финансовые проблемы.

Благодаря усилиям многих неравнодушных людей родителям мальчика уже удалось собрать $7 тыс. Но, для проведения операции за рубежом может понадобиться как минимум 15 тыс. евро. Времени и денег катастрофически не хватает. Состояние крохи, к глубокому огорчению родителей, в последние дни начало ухудшаться. А поступление пожертвований на карточный счет, открытый для сбора средств на операцию, практически прекратилось. В наших силах возобновить эту "линию жизни". Мы можем подарить здоровье маленькому сердечку и возродить надежду в душах родителей! Каждая пожертвованная сумма приближает день операции и увеличивает шансы на спасение! На счету каждый день!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ (ГРИВНА):

Получатель: АБ Приватбанк

МФО: 305299

ОКПО: 14360570

Р/с: 2625 679 000 31 31

Назначение платежа: пополнение пластиковой карты № 6762 4620 3095 8752 сроком действия 02/10, Ткаченко Андрей Петрович, на лечение сына.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ (ГРИВНА):

ВАТ «БАНК ДЕМАРК»

49055, м. Дніпропетровськ, вул. Тітова, 13/50

МФО 353575

Р/Р 26204000153161

ТКАЧЕНКО АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ Ідентифікаціїний номер 2671510651

Призначення платежа: допомога на лікування сина

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ (ДОЛЛАРЫ, СИСТЕМА "АНЕЛИК"):

Страна и город: Украина, г. Днепропетровск. ФИО получателя: Ткаченко Андрей Петровчич

Банк - получатель: Банк "КЛАССИКБАНК", пр. К. Маркса, 39А, г. Днепропетровск

КАК СВЯЗАТЬСЯ С РОДИТЕЛЯМИ:

Папа Ткаченко Андрей Петрович: моб. тел. 8 068 405 85 07

Мама Герасимова Наталья Викторовна: домашний тел.: (056) 46 07 13

Родителям помогает волонтер Мария Петрусь, моб. тел. 8 063 748 68 97

ИНФОРМАЦИЯ: http://help-them.narod.ru/help-gerasimov.htm