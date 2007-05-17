20 мая в 44 городах Украины будут проведены акции памяти людей, умерших от СПИД

20 мая, во Всемирный День памяти людей, умерших от СПИД, Всеукраинская сеть людей, которые живут с ВИЧ/СПИД, совместно с МБФ «Международный Альянс ВИЧ/СПИД в Украине» проведут в 44 городах страны седьмую ежегодную акцию памяти умерших от инфекции. В этом году акция пройдет под лозунгом «Вспомни мое имя».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель председателя Координационного совета ВБО “Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД” Дмитрий ШЕРЕМБЕЙ.

Цель акции – не только почтить память людей, умерших от СПИД, но и привлечь внимание общества к проблемам распространения эпидемии ВИЧ/СПИД, дискриминации и нарушения прав ВИЧ-положительных людей в Украине.

В рамках акции 20 мая региональные представительства, областные отделения и инициативные группы Сети проведут различные мероприятия в память людей, жизнь которых унесла эпидемия: пресс-конференции, концерты, свечные шествия, панихиды, экспозиции памятных полотен – цветов. Важной составляющей акции будет информационно-просветительская работа с целью профилактики ВИЧ/СПИД, распространение информационных материалов среди населения.

В частности, в Киеве в этот день в 11.00, ВБО «Всеукраинская Сеть ЛЖВ» совместно с партнерскими организациями проведут церемонию возле мемориала «Красная лента» (ул. Январского восстания, 23) с молебном. После мемориальной церемонии с 12.30 до 16.00 в парке Шевченко Киевский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи совместно с ВБО «Всеукраинская Сеть ЛЖВ» проведут акцию «Вспомни мое имя!», в рамках которой будет проводиться информационная ярмарка, выступления творческих коллективов, выставка цветов, запуск шаров с именами людей, умерших от СПИД.

Присутствующий на пресс-конференции исполнительный директор МБФ “Международный Альянс ВИЧ/СПИД в Украине” Андрей КЛЕПИКОВ отметил, что сегодня Украина занимает одно из первых мест в Европе по темпам распространения ВИЧ/СПИД. В то же время благодаря лечебным программам охватывается все большее число людей с ВИЧ-инфекцией, но при этом люди от СПИДа все же умирают. В нашей стране, по его данным, лечится 5 тыс. 544 ВИЧ-положительных пациентов, из них 74%, а именно 4 тыс. 121 пациент – за счет лекарств, которые предоставляет международный Альянс. Он отметил также, что благодаря лечению наблюдается тенденция уменьшения прироста смертности от СПИДа. Так, в 2005 г. он составлял 23%, в 2006 г. – 6%. “Это означает, что лекарства делают реальную пользу для людей”, - отметил А.КЛЕПИКОВ.

В то же время на пресс-конференции были выражены различные мнения относительно применения программы заместительной терапии в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИД. По убеждению А.КЛЕПИКОВА, большинство людей умирает из-за инфекции или болезни, ее сопровождающие, потому что в стране недостает именно заместительной терапии для ВИЧ-положительных потребителей инъекционных наркотиков. В свою очередь заместитель министра здравоохранения по связям с Верховной Радой Украины и другими органами государственной власти Валерий ИВАСЮК принципиально не согласился с этим утверждением. Он подчеркнул, что физическая и психическая зависимость от наркотиков неизлечима, поэтому заместительная терапия “в чистом виде – это сознательная подмена понятий, и никакой терапии нет, никто никого не лечит”. По его убеждению, внедрять возможно необходимо программу заместительного способа введения наркотиков, но не заместительную терапию. “Вот в этом есть положительный смысл, потому что употребление наркотиков через инъекцию – это риск получения инфекции, передающейся с кровью. Сменить способ введения из инъекционного, либо не допустить такого способа введения и убедить человека на перевод на другой способ введения – через рот, либо через дыхательные пути. Это действительно профилактика в какой-то мере передачи СПИДа путем инъекций”, - подчеркнул В.ИВАСЮК.

Согласно материалам, обнародованными на пресс-конференции, по данным Украинского центра профилактики и борьбы со СПИД по состоянию на 1 марта 2007 года в Украине зарегистрированы 121 тыс. 449 ВИЧ-положительных лиц, 22 тыс. 935 лиц заболели СПИД, 12 тыс. 521 - умерли от СПИД. По оценкам ВОЗ, сегодня с ВИЧ-инфекцией в Украине живут 377 тыс. 600 людей, что составляет 1,46 % взрослого населения. Также на пресс-конференции отмечалось, что в последние годы ВИЧ/СПИД распространяется тремя путями: через кровь, половые отношения и от матери к ребенку.

Справка УНИАН. Впервые Всемирный День памяти людей, умерших от СПИД, был проведен в 1983 году в американском городе Сан-Франциско. Организаторами акции были люди, которых лично коснулась эпидемия. С того времени ежегодно каждое третье воскресенье мая миллионы людей по всему миру отмечают этот день, вспоминая людей, умерших от СПИД.