Доклад Минюста о выполнении Украиной Европейской хартии региональных языков искажает действительное положение вещей - Колесниченко

Народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявляет, что Доклад Министерства юстиции о состоянии выполнения Украиной международных обязательств в рамках Европейской хартии региональных языков искажает действительное положение вещей и имеет декларативный и манипулятивный характер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя Доклад для Совета Европы относительно выполнения Украиной положений Европейской хартии региональных языков, которую Минюст представил 20 апреля.

На пресс-конференции В.КОЛЕСНИЧЕНКО представил результаты независимого мониторинга языковой ситуации в Украине и альтернативного Отчета, подготовленного депутатом и общественной организацией “Правозащитная организация ”Общая цель”.

По словам В.КОЛЕСНИЧЕНКО, этот Отчет будет передан Генеральному секретарю Совета Европы, государственным органам Украины, общественным организациям.

Он отметил, что за счет манипулирования цифрами авторы Доклада избегают ответа на неудобные вопросы, например: наличие диспропорций в количестве носителей языка в регионе и количестве учеников, обучающихся на нем, создание препятствий в деятельности СМИ, которые способствуют защите и развитию именно региональных языков, и других, не менее острых вопросов.

По словам В.КОЛЕСНИЧЕНКО, в Докладе нет правдивых ответов на вопрос о вертикали ответственности за расходование государственных средств на выполнение Хартии и системы координации деятельности государственных органов по имплементации Хартии.

По убеждению В.КОЛЕСНИЧЕНКО, преступной является попытка отнести к не территориальным языкам белорусский, молдавский, крымско-татарский, болгарский, румынский, польский, венгерский, еврейский и др. Он отметил, что по данным всеукраинской переписи населения, эти меньшинства живут достаточно компактно в определенных регионах.

В Отчете отмечается, что отнесение этих языков к “не территориальным”, очевидно, имеет целью лишить их носителей элементарных прав в образовании, общении с органами государственной власти, правосудии.

В Отчете также отмечается, что в Докладе Министерства юстиции вообще не подаются статистические сведения относительно количества носителей региональных языков. В то же время приводятся лишь данные относительно количества представителей национальных меньшинств. Однако эти сведения существенно отличаются. Например, по данным переписи населения 2001 года, в Украине живут 8 млн. 334 тыс. 141 русских, то есть 17,3% от общего количества. Но русский язык как родной определили уже 13,5 млн. человек, что составляет около 30% населения Украины.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО отметил, что в Докладе никоим образом не упоминается проблема, связанная с деятельностью региональных телерадиокомпаний, что в результате приводит к ситуации как в г. Севастополь, когда свыше 91% населения, “родной язык которого русский”, из 19 часов вещание радио имеет лишь один – “на родном языке”.

Таким образом В.КОЛЕСНИЧЕНКО отметил, что Доклад Министерства юстиции содержит неполную и информацию, искажает реальное положение вещей, что направлено на получение неправильного заключения европейских экспертов, которые его будут изучать.

Депутат также отметил, что Министерство юстиции отказалось включать его и представителей правозащитных организаций в состав группы по подготовке Доклада.

Кроме этого, депутат отметил, что Министерство юстиции вообще не может заниматься подготовкой Доклада по выполнению Европейской Хартии региональных языков и языков национальных меньшинств, поскольку 11 мая 2006 года оно сделало заключение о несоответствии Конституции и законам Украины решений местных советов о предоставлении статуса регионального русскому языку.

В свою очередь президент правозащитной организации “Общая цель” Руслан БОРТНИК отметил, что законодательство Украины не изменялось с момента ратификации Хартии. “До этого времени не принят ни один закон, который имплементировал бы положение Европейской Хартии региональных языков или языков национальных меньшинств”, - сказал он.

По словам Р.БОРТНИКА, региональные языки и языки меньшинств в Украине подвергаются негласной дискриминации со стороны чиновников разного уровня. Он считает показательной ситуацию с русским языком. Так, в 1898-1990 учебном году в УССР насчитывалось 4633 школ, где русский язык был единственным языком обучения. С 1990 года число школ с русским языком обучения уменьшилось на три тысячи в интересах украиноязычных и смешанных школ, то есть сокращение составляло около 65%. Он отметил, что ежегодно статус школ с русским языком преподавания теряют около 130 школ.

По убеждению Р.БОРТНИКА, указанные явления - это пример “языкового расизма и дискриминации на государственном уровне”. По его словам, на протяжении 16 лет со времени обретения независимости Украина не осуществила ни одного весомого шага для