На инвестиционном форуме «Стратегия Киевщины” 18-19 мая ожидается выступление Ющенко

На инвестиционном форуме «Стратегия Киевщины: Партнерство. Инвестиции. Развитие», который пройдет в Киеве 18-19 мая в рамках празднования 75-летия основания Киевской области, ожидается выступление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Руководитель Киевской области надеется, что Президент выступит на форуме. Также она выразила надежду, что руководство страны, в том числе и глава правительства, побывают на праздновании 75-летия области.

В частности, инвестиционный форум пройдет в Украинском доме. Цель форума - прорекламировать Киевскую область, в том числе продемонстрировать мощные возможности, которые имеет область и которые может предложить регион для отечественных и зарубежных инвесторов, отметила губернатор.

На форум ожидаются делегации из разных стран мира, руководство известных в мире компаний. В.УЛЬЯНЧЕНКО отметила, что приглашаются не только потенциальные инвесторы, но и те, с кем работает или начинает работать область, в частности компания “Ситроен”, которой уже выделен участок для строительства завода в Броварском районе.

Компании будут принимать участие в четырех секциях: создание промышленных и технопарков, инфраструктура (дороги, логистика, придорожная инфраструктура), жилищно-коммунальное хозяйство (энергосбережение, жилищное строительство), рекреация и туризм (строительство баз отдыха, возобновления водного сообщения Киева с Каневом и другими городами, строительство торгово-развлекательных центров возле Киева).

В рамках форума также состоится круглый стол, посвященный сферам сельского хозяйства области, которые нуждаются в инвестициях, и конференция, где обсудят проблемы, с которыми приходится сталкиваться инвесторам (разрешительная система, регистрация предприятий, земельные вопросы).

Также планируются отдельные встречи руководителей компаний с руководством области. Планируется подписать несколько меморандумов и договоров о сотрудничестве.

Относительно непосредственно празднования 75-летия со дня основания Киевской области, то В.УЛЬЯНЧЕНКО напомнила, что празднование началось с 27 февраля - дня официального основания области (27 февраля 1932 года), и проходит во всех районах области. Финальной точкой будет торжественное собрание во Дворце культуры “Украина”, где будут вручены государственные награды за особые заслуги перед областью. Состоится концерт и прием. Ожидается очень много гостей – более 130 участников инвестиционного форума, и они уже начинают приезжать в Киев, сказала губернатор.