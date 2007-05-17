Один из крупнейших в Украине производителей сахара - ЗАО «Западная компания «Дакор» планирует провести IPO в 2009 году на Франкфуртской фондовой бирже. Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель правления «Западной компании «Дакор» Мирослав ПОЛИО.

По его словам, всего в ходе IPO планируется разместить 20%-ый пакета компании.

М.ПОЛИО отметил, что до 2009 года компания намерена увеличить капитализацию со 100 млн. долларов до 300 млн. долларов, нарастив свое присутствие на отечественном рынке за ближайшие три года с 4,2 до 10%.

Председатель правления также отметил, что компания рассматривает возможности проведения сделок по слиянию и поглощению с другими компаниями – производителями сахара. При этом речь может идти, в первую очередь, о вертикально интегрированных компаниях, имеющих мощности как по переработке, так и непосредственно по производству сахарной свеклы.

М.ПОЛИО отметил положительные результаты размещения 20% пакета акций ЗАО "Западная компания "Дакор", организатором которого выступил инвестиционный банк Concorde Capital. Проект был реализован путем создания ОАО «Дубновантажавтотранс», акции которого были реализованы ряду зарубежных инвестиционных фондов. Общая сумма сделки по продаже 20% «Дубновантажавтотранса» составила 21 млн. доллар. Почти половина из размещенного пакета была реализована в форме депозитарных расписок. Покупателями акций выступили более 10 инвестиционных фондов из Западной Европы и Северной Америки.

Справка УНИАН. ЗАО "Западная компания “Дакор`" объединяет Дубненский, Кременецкий, Золочевский, Острожский заводы по производству сахара, а также девять агропромышленных фирм, которые владеют 78 тыс. га земли.

Чистый доход компании в 2006 году увеличился на 57,1%, до 63 млн. долларов, чистая прибыль – на 24%, до 8,3 млн. долларов.

В структуре оборота компании за 2006 год около 66% продаж приходится на сахар и сопутствующие продукты переработки свеклы. Показатель EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) за 2006 год составил более 80 млн. грн.

В 2007 году компания планирует произвести 145 тыс. тонн сахара.