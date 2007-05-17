Депутаты Киевоблсовета выступают за отстранение Майбоженко от должности из-за попыток рейдерского захвата коммунальных предприятий области членами БЮТ

Киевская областная организация «Народной самообороны» намерена требовать отстранения главы Киевского областного совета Владимира МАЙБОЖЕНКО из-за попыток рейдерского захвата Бюро технической инвентаризации (БТИ) и коммунальных предприятий в области членами фракции БЮТ в Киевоблсовете.

Об этом сообщил глава Киевской облорганизации «Народной самообороны» Ярослав ГОДУНОК на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, члены фракции БЮТ в Киевском областном совете пытаются «прихватизировать» тепло-, водоканалы, БТИ, которые принадлежат территориальным общинам городов. На ближайшей сессии облсовета организация намерена высказать недоверие В.МАЙБОЖЕНКО.

Как отметил глава Киевской облорганизации фракции «Наша Украина» Владимир ФЕДОСЕЕВ, фракция «НУ» заявляет о своем переходе в оппозицию к руководству облсовета, в частности, к представителю БЮТ В.МАЙБОЖЕНКО из-за фактов «дерибана» земли в Киевской области и коммунальной собственности при участии руководства фракции БЮТ в Киевском облсовете.

В свою очередь сельский голова поселка Дымер Клавдия КАЛИНИЧЕНКО сообщила об игнорировании руководством Киевоблсовета вопроса о закрытии птицефабрик, построенных ЗАО «Агромарс» в 2004 г.

По ее словам, предприятия были построены компанией без соответствующих разрешений и землеотводов. При этом они наносят вред окружающей среде и здоровью жителей поселка, отметила она.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля мэр Борисполя Анатолий ФЕДОРЧУК заявил о попытке незаконного смещения с должности начальника городского Бюро технической инвентаризации (БТИ) Оксаны СТОПОЛЯНСКОЙ депутатами Киевского областного совета, представляющими фракцию БЮТ.

По словам мэра, депутаты привезли распоряжение Киевского областного совета от 19 апреля 2007 г. об отстранении от обязанностей начальника БТИ, согласно которому исполняющим обязанности начальника БТИ назначается другой человек. И.о. начальника БТИ должны быть переданы печать, устав и финансовые документы бюро. А.ФЕДОРЧУК подчеркнул, что в законодательстве отсутствует понятие «отстранение от работы».

Мэр города считает решение Киевского облсовета о переподчинении БТИ от облгосадминистрации к облсовету, принятое в феврале-марте 2007 г., незаконным и противоречащим интересам территориальной общины Борисполя.

Как сообщил он, ранее городские власти неоднократно обращались к главе Киевского областного совета Владимиру МАЙБОЖЕНКО с просьбой передать имущество БТИ в управление Борисполю, поскольку бюро занимается исключительно городскими, а не областными вопросами. Однако все обращения «остались без внимания».

Как отметил А.ФЕДОРЧУК, такие же попытки переподчинить коммунальную собственность города были совершены и в отношении «Горводоканала» и «Теплосетей», которые являются прибыльными, для того, чтобы довести предприятия до банкротства, а потом «приватизировать за бесценок».