Мировой бокс в Киеве!

9-го июня 2007 года в Киевском Дворце спорта состоится международный турнир по профессиональному боксу, под названием «The King of the ring». Главным событием вечера станет третья защита Юрием Нужненко (25-0-0, 13) титула Интерконтинентального чемпиона по версии (WBA) во втором полусреднем весе (до 66,7 кг).

Кто же рискнет выйти против непобежденного украинца?

Уже сегодня Юрий занимает 2-ю позицию в рейтинге Всемирной Боксерской Ассоциации (WBA) и успешно движется к боям за самые престижные мировые титулы.

Еще одним захватывающим зрелищем обещает стать бой Александра Кабанова (2-0-0, 2). Это будет уже третий выход молодого супертяжа на профессиональный ринг. Суждено ли его сопернику продержаться до второго раунда? Ведь два предыдущих боя Александр заканчивал нокаутом на первых секундах поединка.

Также в рамках турнира пройдут рейтинговые бои, в которых примут участие ведущие украинские боксеры-профессионалы – Виталий Русаль, (14-0-0, 9) Вадим Сафонов (19-2-0, 9), Вячеслав Узелков (15-0-0, 8), Сергей Федченко (15-0-0, 5), Валерий Бражник (12-0-0, 7), Максим Бурсак (9-0-0, 1) и впервые под знаменем National Box Promotionо выступит хорошо зарекомендовавший себя Автандил Хурцидзе (7-1-2, 3).

Компания «National Box Promotion» является промоутером №1 в украинском профессиональном боксе. В 2002 году она была основана с целью развития и популяризации этого вида спорта. На сегодня основным направлением деятельности Компании, является проведение турниров по профессиональному боксу с участием как уже известных опытных боксеров, так и молодых перспективных спортсменов.

За годы своего существования компания была организатором более 14-ти международных турниров, представляя украинским зрителям мировой бокс наивысшего уровня.

С уважением PR-директор,

Светлана Пишта.

Моб. Тел. 8 (066) 720-73-23

E-mail: pr@nbp.com.ua

www.boxnews.com.ua