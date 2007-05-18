Кабмин не имел права поручать Судебной администрации делать мониторинг исков против деятельности правительства и премьера - Онищук

Кабинет Министров не имел права давать поручение Государственной судебной администрации Украины начать мониторинг судебных исков против деятельности Кабмина и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат V созыва, член фракции “Наша Украина” Николай ОНИЩУК.

По его словам, Судебная администрация не имеет конституционных полномочий относительно судей и судов. “Она может лишь обобщить информацию, она готовит кадровый резерв, она занимается другими организационными вопросами деятельности судей и судов, но она не может требовать от суда и судей предоставления соответствующей информации”, - сказал Н.ОНИЩУК.

По его мнению, таким образом Партия регионов и правительство пытаются использовать свои властные полномочия с целью давления на судей. «В любом случае правительство не может быть составляющей политической конкуренции и политических соревнований”, - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, Судебная администрация Украины с этой недели начала мониторинг судебных исков против деятельности Кабмина и В.ЯНУКОВИЧА.

В частности, как пишет газета «Дело» (№79 от 18 мая), глава Государственной судебной администрации Иван БАЛАКЛИЦКИЙ сообщил, что соответствующие распоряжения поступили от Министерства юстиции и первого заместителя министра Кабинета министров Елены ЛУКАШ.

По его словам, со вторника чиновники судебной власти вынуждены дважды в день отчитываться, «где и в каких судах находятся эти иски». «В среду стоял вопрос о привлечении к ответственности председателя ГСА, который на 10 утра не предоставил такую информацию», - сказал И.БАЛАКЛИЦКИЙ.

Кроме того, согласно информации И.БАЛАКЛИЦКОГО, Минюст намерен полностью перебрать на себя администрирование судебной системы. В частности, в Верховную Раду уже поступили предложения о ликвидации Судебной администрации и передаче ее полномочий Министерству юстиции.

В функции ГСА входит обеспечение жизнедеятельности судебной системы.