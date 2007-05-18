Блок “Зеленые экологи “Радуга” обнародовал первую пятерку избирательного списка

Блок “Зеленые экологи “Радуга” обнародовал первую пятерку кандидатов в народные депутаты.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель блока Михаил ГУЦУЛ, в пятерку вошли председатель Народной экологической партии Валентин СЕРДЮК, председатель Зеленой экологической партии Украины “Радуга” М.ГУЦУЛ и его заместитель Светлана ГОЦИЙ, епископ Традиционной католической церкви ЕЛИСЕЙ, архиепископ Украинской православной церкви Владимир.

“Наш блок и избирательный список уже зарегистрированы в Центральной избирательной комиссии”, - сказал М.ГУЦУЛ.

По его словам, блок выдвинул 130 кандидатов в депутаты.

Как сообщал УНИАН, 14 мая на межпартийном съезде блока “Зеленые экологи “Радуга” был утвержден список кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины.

На регистрацию в ЦИК соответствующие документы от блока были поданы 5 мая этого года.