32,2% голосов набрал бы БЮТ на досрочных выборах в ВР в случае неучастия в них Партии регионов, СПУ и КПУ

32,2% голосов набрал бы Блок Юлии ТИМОШЕНКО на досрочных парламентских выборах в случае отказа принимать в них участие Партии регионов, Социалистической и Коммунистической партий.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Институтом политических и социологических исследований им. Т.Г.Шевченко, которые были обнародованы во время пресс-конференции в УНИАН.

Второе место заняла бы партия “Наша Украина” – 24,1%, третьей стала бы Прогрессивная социалистическая партия Украины – 10,8%.

По данным исследования, дальше бы расположились блок “Народная самооборона Юрия Луценко” – 5,8%, Народная партия – 4,5% и блок “Украинская правица” – 3,1%.

В то же время, 19,5% опрошенных не определились со своим выбором.

Во время исследования, которое проводилось с 7 по 11 мая, было опрошено 2027 респондентов во всех регионах Украины. Погрешность составляет 2,4%.