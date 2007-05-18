В Киев приезжает маэстро фортепианной музыки, великий педагог Тенгиз Амирэджиби

21 мая в Киев приедет известный во всей Европе пианист, народный артист республики Грузия, создатель целой школы пианистов, один из наиболее опытных исполнителей Тенгиз Амирэджиби.

Это первый за последние 30 лет визит великого маэстро фортепианной музыки в Украину.

23 мая в помещении Национальной Филармонии Украины в 12.00 состоится пресс-конференция, посвященная приезду великого маэстро.

В рамках визита Тенгиза Амирэджиби состоится мастер-класс игры на фортепиано. Он состоится 24 мая в помещении Национальной музыкальной академии Украины (консерватории). Украинские пианисты имеют уникальную возможность посетить мастер-класс маэстро фортепианной музыки, где смогут научиться некоторым приемам исполнительского мастерства и насладиться виртуозной игрой.

Тенгиз Амирэджиби привезет в Украину своих учеников – молодых пианистов Грузии, которые выступят на праздничном концерте, посвященном Дню восстановления Государственной Независимости Грузии. Концерт состоится 25 мая в Национальной филармонии Украины. В нем примут участие молодые пианисты из Украины и Грузии. Во время концерта состоится уникальное выступление – исполнение произведения Й.Баха на 4 фортепиано одновременно.

Информация о Тенгизе Амирэджиби.

Народный артист Грузии, Лауреат Государственной премии, обладатель Ордена Чести, зав.кафедрой специального фортепиано Тбилисской Государственной Консерватории им. В.Сараджишвили. Создатель целой школы пианистов. Пианист и педагог, который имеет дар гармонично соединять древнюю культуру и современное исполнительское искусство. Благородная манера исполнения, тонкий художественный вкус, артистический темперамент позволили Т.Амирэджиби завоевать большую популярность среди любителей музыки. Исключительная техника сочетается с глубокой проникновенностью.

Весьма значительны заслуги пианиста в деле продвижения современной музыки и, в частности, грузинской. Он является первым исполнителем целого ряда крупных сочинений грузинских композиторов. Большое место в репертуаре занимают произведения Шопена. В исполнении его музыки привлекательные черты исполнительского мастерства Т.Амирэджиби раскрываются наиболее рельефно и ярко.

Родился в 1927 г. в Тбилиси. Игре на фортепиано стал обучаться в так называемой «группе одаренных детей» при Тбилисской консерватории под руководством известного музыканта и профессора Анны Тулашвили. С 8-ми летнего (!!!) возраста выступал с сольными программами, а также в сопровождении Симфонического оркестра Грузии. Уже тогда выступления юного пианиста привлекали внимание своей эмоциональностью и артистизмом.

В 1945 г. поступил в Московскую Государственную Консерваторию имени Чайковского, где учился в классах крупнейших советских музыкантов-пианистов – профессоров К.Игумнова и Л.Оборина. По окончании консерватории успешно концертировал в лучших залах Москвы, Ленинграда, других городов бывшего СССР. Т. Амирэджиби представлял исполнительское искусство Грузии в США, Канаде, Германии, Польше, Югославии. Во Франции (Париж) снят видео фильм «Играет Т. Амирэджиби». В обширном репертуаре пианиста особое место занимают произведения Ф. Шопена.

Значительны достижения Т. Амирэджиби в педагогической деятельности. Многие ученики его класса завоевали звания лауреатов различных международных конкурсов и успешно работают как исполнителями, так и педагогами высших музыкальных заведений. Такие его воспитанники, как ректор Тбилисской Государственной Консерватории, народная артистка Грузии профессор М. Доиджашвили; профессор Бостонской Национальной Консерватории А. Корсантия; профессор Академии Музыки и Театра М. Надирадзе (Глазго); пианистка Э. Болквадзе (Париж); профессор Т. Гуревич (США); студентка Х. Буниатишвили являются обладателями первых и вторых премий самых авторитетных международных конкурсов пианистов.