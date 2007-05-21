Состоится пресс-конференция посвященная проведению в Украине концерта молодых пианистов Грузии и Украины

Приглашаем Вас посетить пресс-конференцию, посвященную проведению в Украине концерта молодых пианистов Грузии и Украины. Концерт приурочен к празднованию Дня Восстановления Независимости Грузии, который отмечается 26 мая.

В пресс-конференции примут участие:

Григол Катамадзе, Посол Грузии в Украине

Лев Парцхаладзе, Председатель Совета директоров Компании «XXI Век»

Тенгиз Амирэджиби, пианист, народный артист Грузии, профессор Тбилисской консерватории Борис Федоров, лауреат международных конкурсов, преподаватель музыкальной школы имени В.Лысенко, старший преподаватель Национальной музыкальной академии Татьяна Абаева, лауреат международных конкурсов, преподаватель музыкальной школы имени В.Лысенко Натела Дяченко, автор проекта.

А также молодые пианисты: Анна Федорова, Денис Жданов (Украина), Кетеван Картвелишвили, Вахтанг Жордания (Грузия).

Пресс-конференция состоится 23 мая в помещении Национальной филармонии Украины (Европейская площадь). Начало в 12.00.

Аккредитация на пресс-конференцию обязательна!

Контактное лицо: Яна Магда, тел. 8050-469-71-53

Информация о Компании «XXI Век»

Компания «XXI Век» – ведущий украинский девелопер.

С декабря 2005 года «XXI Век» акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже .

Проектный портфель «ХХІ Века» включает все виды коммерческой недвижимости: торговую, офисную, гостиничную, логистическую, а также жилую недвижимость..